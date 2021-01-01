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Мечтаете изучить английский? Неважно, какая цель вами движет: хотите ли Вы прочитать в оригинале Дэна Брауна или на равных общаться с англоговорящими коллегами. Обучение английскому теперь просто, как никогда! Школа Skyeng позволит Вам заниматься с репетиторами по Skype и преодолеть ... языковые барьеры! У стандартных языковых курсов есть много недостатков: стоимость, большие группы и так далее. В Skyeng Вы забудете об этом! Выбирайте преподавателя самостоятельно и экономьте деньги, используя скидки и акции от 7 дней.
Электронная почта:
media@skyeng.ru
Телефон:
8 (800) 555-45-22
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Мечтаете изучить английский? Неважно, какая цель вами движет: хотите ли Вы прочитать в оригинале Дэна Брауна или на равных общаться с англоговорящими коллегами. Обучение английскому теперь просто, как никогда! Школа Skyeng позволит Вам заниматься с репетиторами по Skype и преодолеть ... языковые барьеры! У стандартных языковых курсов есть много недостатков: стоимость, большие группы и так далее. В Skyeng Вы забудете об этом! Выбирайте преподавателя самостоятельно и экономьте деньги, используя скидки и акции от 7 дней.
Электронная почта:
media@skyeng.ru
Телефон:
8 (800) 555-45-22
Соц. сети:
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Занятия проходят дистанционно, клиенту не надо никуда ездить. Учиться можно практически из любого места, где есть доступ к интернету. Общение с преподавателем проходит в режиме видеосвязи.
Оплатить обучение после использования промокода можно следующими способами:
кредитной или дебетовой картой Visa, MasterCard, Мир;
электронными деньгами (Яндекс.Деньги, Киви);
через онлайн-банкинг;
наличными в салонах связи, через терминалы или Почту РФ.
Все платежи в сервисе проходят через платежные шлюзы, сертифицированные на соответствие действующим стандартам безопасности. Данные карт и кошельков не хранятся на серверах Skyeng.
Работодатель может взять на себя оплату обучения сотрудников английскому языку и получить специальные цены на занятия в рамках корпоративной программы. Внести платеж организации смогут по безналичному расчету.
Промокод дает клиенту право на скидку. Он представляет собой уникальную комбинацию из букв и цифр, которую надо ввести до момента оплаты. Актуальные купоны можно найти на нашем сайте. Дополнительно в списке указаны также другие действующие акции и специальные предложения, включая те, для которых коды не требуются.
Инструкция по использованию промокода в онлайн-школе:
Изучить действующие сегодня акции и нажать на кнопку понравившегося предложения. Сервис автоматически скопирует код купона и перенаправит на сайт Skyeng. Если для получения скидки не требуется промокод, об этом будет показано предупреждение.
Выполнить вход в личный кабинет Скайэнг. При первом посещении онлайн-школы для получения доступа к нему придется пройти регистрацию, указав имя, телефон и email.
Перейти к разделу пополнения баланса и ввести промокод. После ввода купона его нужно применить. В зависимости от акции, можно получить скидку в процентах на первый заказ или последующее обучение, а также иногда – фиксированную сумму в рублях для оплаты уроков.
Промокоды имеют ограниченный срок действия и регулярно обновляются. Перед использованием кода рекомендуется ознакомиться с условиями предложения. В личном кабинете можно не только активировать купоны и пополнять баланс, но и отслеживать свой прогресс в обучении, выбирать курсы, проходить тесты, участвовать в словарных играх и т. д.
Промокоды – не единственная возможность экономить при изучении английского в онлайн-школе. Всем новым ученикам Скайэнг дарит вводный урок. Он позволяет познакомиться с технологией обучения, понять, как проходят занятия и узнать свой текущий уровень знания языка. После прохождения вводного урока будет проще определиться, сколько занятий нужно и какой курс выбрать.
Следующие советы также помогут сделать обучение доступней:
Приглашайте друзей и родственников учиться в Скайэнг. В личном кабинете доступен персональный промокод для раздачи другим людям и ссылка. Если другой человек перейдет по вашей ссылке или укажет купон при первой оплате и закажет вводный урок, ему и пригласившему пользователю будет начислено по 2 бесплатных занятия.
Оплачивайте сразу несколько занятий в пакете и получайте скидку. Чем больше уроков оплачиваете за 1 раз, тем меньше будет цена каждого из них.
Следите за новостями компании в рассылках или официальных группах в соцсетях. Онлайн-школа довольно часто проводит различные акции, позволяющие получить скидку на первую покупку курсов или другие бонусы.
Онлайн-школа Скайэнг создана для тех, кто желает изучить английский язык и при этом не тратить время на визиты в классические учебные заведения. Использование современных технологий позволило ей организовать обучение 24 часа в сутки, и каждый ученик может подобрать подходящий режим занятий. При этом промокоды и акции позволяют получить цены на обучение ниже, чем на очных курсах.
Школа Skyeng работает с 2012 года и уделяет особое внимание отбору преподавателей. Они не только рассказывают положенный материал, но и помогают ученикам сохранить мотивацию к учебе, дают регулярную обратную связь. Стартовые инвестиции в проект составили более 300 тысяч долларов. Это позволило сделать платформу технологичной и удобной, а также свести к минимуму технические сбои.
Онлайн-школа Skyeng предлагает курсы английского языка для взрослых и детей. В каталоге школы представлены следующие виды программ:
общий английский;
для начинающих;
для продвинутых;
для путешественников
подготовка к экзаменам IELTS, TOEFL, FCE и ЕГЭ;
разговорный или деловой английский.
Желающим изучить английский язык за короткое время доступны интенсивные курсы. Отдельные программы запущены для детей и подростков.
Популярностью у клиентов онлайн-школы пользуются экспресс-курсы, позволяющие получить знания английского языка для решения конкретных задач: собеседования с работодателем, путешествия в самолете, ведения деловой переписки.
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Чтобы воспользоваться промокодом от Skyeng необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
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