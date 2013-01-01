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3 оценки поставлены средняя 5

Промокоды и скидки SOKOLOV (СОКОЛОВ) | Март 2021

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Дарим Вам 3% дополнительно на ВСЕ товары со скидкой по промокоду SOKOLOV

Не суммируется с другими промокодами. Суммируется со скидкой при выборе способа оплаты "Карта".

Истекает через 15 дней

Беспл
доставка

Скидка
Бесплатно доставим Ваш заказ при оплате заказа картой
Истекает через 197 дней

60%
купон

Скидка
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Акции в интернет-магазине SOKOLOV

Во всех флагманских магазинах и на сайте ювелирных украшений SOKOLOV постоянно проходят эксклюзивные акции. Покупая в SOKOLOV, Вы сможете получить дополнительные бонусы на накопительную карту, скидки до 40% на комплекты ювелирных изделий, украшения в подарок и многое другое. Радуйте ... себя и своих близких уникальными подарками из серебра и золота. А для большей выгоды - используйте промокоды SOKOLOV на дополнительную скидку.


Посетить SOKOLOV
Контакты SOKOLOV

Юридический адрес:
проезд Серебрякова, д. 4, стр. 1, г. Москва, 129343

Электронная почта:
support@sokolov.ru

Телефон:
8 800 1000 750

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

3 оценки поставлены средняя 5

Акции в интернет-магазине SOKOLOV

Во всех флагманских магазинах и на сайте ювелирных украшений SOKOLOV постоянно проходят эксклюзивные акции. Покупая в SOKOLOV, Вы сможете получить дополнительные бонусы на накопительную карту, скидки до 40% на комплекты ювелирных изделий, украшения в подарок и многое другое. Радуйте ... себя и своих близких уникальными подарками из серебра и золота. А для большей выгоды - используйте промокоды SOKOLOV на дополнительную скидку.


Посетить SOKOLOV
Контакты SOKOLOV

Юридический адрес:
проезд Серебрякова, д. 4, стр. 1, г. Москва, 129343

Электронная почта:
support@sokolov.ru

Телефон:
8 800 1000 750

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
AllTime
Love Republic
Линии Любви

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Специальные предложения от SOKOLOV

Варианты промокодов, акций, мероприятий и скидочных купонов в интернет-магазине SOKOLOV

Варианты промокодов, акций, мероприятий и скидочных купонов в интернет-магазине SOKOLOV

Компания систематически радует своих покупателей дисконтами, розыгрышами и подарками за покупки. Среди частых мероприятий отмечены:

  • розыгрыши ценных призов в рамках акций, ограниченных по времени;

  • промокод на первую покупку в мобильном приложении;

  • акции, где второе украшение предлагается за символическую цену, например за 1 рубль;

  • подарки за покупки в магазинах партнеров;

  • скидки за рекомендации в социальных сетях;

  • промокоды за подписку и на первый заказ;

  • дисконты при заказе комплектов;

  • скидка на второе обручальное кольцо для будущих молодоженов;

  • купоны на определенные группы и конкретные лоты;

  • бонусные рубли за регистрацию;

  • подарки к праздникам 8 Марта, 23 Февраля, Новый год и по другим поводам.

Членам клуба покупателей mySOKOLOV доступно больше подарков, акций и промокодов. Чтобы получать бонусные рубли, участвовать в розыгрышах ценных призов, достаточно создать аккаунт на сайте, купить изделие и зарегистрировать штрихкод. 

За каждую покупку в интернет-магазине SOKOLOV (СОКОЛОВ) участнику программы начисляются бонусы в размере 20% от суммы чека, которыми можно частично оплачивать следующие заказы. Чем чаще покупаешь, тем выгоднее условия при следующем визите на сайт.

Как активировать купон на скидку сайте

Как активировать купон на скидку сайте

Чтобы получить дисконт, следует кликнуть на интересующий промокод и перейти в соответствующий раздел интернет-магазина. Сервис автоматически копирует код купона и переадресовывает пользователя на нужную страницу.

Благодаря многоуровневому каталогу лоты можно отсортировать по типу, металлу, вставкам и гендерной принадлежности. В карточке товара приведены подробные характеристики изделия. Для тех, кто хочет получить украшение в подарок, магазин SOKOLOV предлагает интересную опцию «Намекнуть». 

Если нажать на конвертик сердечком, то откроется окно для ввода имени и электронной почты отправителя и адресата. После заполнения данных получателю придет письмо с активной ссылкой на лот и намеком на покупку в подарок отправителю.

При обычном заказе следует перейти к оформлению и ввести промокод для активации скидки.

После ввода контактных данных и завершения оформления покупки магазин берет заказ в работу и связывается с клиентом для уточнения деталей.

 

Ювелирные украшения SOKOLOV

Ювелирные украшения SOKOLOV

Ювелирная компания SOKOLOV (СОКОЛОВ) была основана в 1993 году как частная мастерская. За прошедшее с той поры время фирма выросла до крупнейшего производителя ювелирных изделий в России. Сегодня офисы предприятия расположены в РФ и Европе, а продукция бренда продается в тысячах магазинах по всему миру. 

Компания предлагает эксклюзивные коллекции украшений из золота и серебра, часы и посуду из драгоценных металлов. Сайт регулярно проводит распродажи. На нашем сервисе вы найдете действующие промокоды и акции, благодаря которым шоппинг в интернет-магазине SOKOLOV будет существенно экономнее.

Популярные изделия с дисконтом в интернет-магазине SOKOLOV (СОКОЛОВ)

Популярные изделия с дисконтом в интернет-магазине SOKOLOV (СОКОЛОВ)

Наибольшим спросом у покупателей пользуются украшения и часы из последних линий, а именно:

  • изделия из совместной коллекции SOKOLOV и певицы Полины Гагариной: золотые украшения с аквамаринами, бриллиантами, Swarovski Zirconia, фианитами василькового оттенка, съемными подвесками и топазами;

  • лоты из TREND BOOK весна-лето 2020 в оттенках шафран, flame Scarlet, classic blue, biscay green, coral pink, а также часы из золота и стали;

  • позиции из NEW LOOK в стиле Casual, Official и Bright от дизайнера бренда Марии Егоровой;

  • изделия для влюбленных и свадебные наборы Wedding с возможностью применить купон на скидку для покупки второго обручального кольца;

  • коллекция Estude по мотивам полотен Фриды Кало, Клода Моне и Винсент Ван Гога с ручной росписью холодной эмалью;

  • украшения коллаборации SOKOLOV & SWAROVSKI;

  • коллекция Dolce vita: драгоценные изделия в виде бабочек, божьих коровок, птиц, скорпионов, пантер и других представителей Флоры и фауны;

  • украшения для молодежи от ответвления SOKOLOV — бренда SKLV: готика, буквы, моносерьги и другие трендовые элементы для поколения Z;

  • тематические кольца, браслеты, серьги, цепи и подвески по мотивам произведения А.С. Пушкина «Руслан и Людмила».

Среди часто покупаемых товаров также присутствуют: эксклюзивные украшения со светоотражающей эмалью SOKOLOV Art, персонализированные подвески Emotions, вещи из детской линейки My first diamond, а также мужские и женские часы. 

Оплата и доставка ритейлера SOKOLOV (СОКОЛОВ)

Оплата и доставка ритейлера SOKOLOV (СОКОЛОВ)

Интернет-магазин предлагает три вида доставки:

  • до дверей клиента транспортной компанией DPD с предварительным звонком курьера за час до приезда;

  • самовывозом из флагманского магазина SOKOLOV после SMS о готовности товара к выдаче;

  • самовывозом из магазинов партнерской сети.

Стоимость курьерской доставки зависит от региона и других факторов. В рамках действующих промокодов доставка может быть бесплатной. Оплатить товар можно онлайн на сайте при оформлении, а также при получении наличными или картой. 

Часто задаваемые вопросы про SOKOLOV

★ Как получить промокоды в SOKOLOV?

Необходимо зайти на страницу SOKOLOV и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод SOKOLOV?

Чтобы воспользоваться промокодом от SOKOLOV необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от SOKOLOV доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 4

★ Все ли предложения SOKOLOV актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения SOKOLOV.

★ Почему стоит использовать купоны SOKOLOV?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды SOKOLOV

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПромокод на скидку SOKOLOV (СОКОЛОВ): -20% на ВСЕ товары по полной стоимостиegr***
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