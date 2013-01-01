3 оценки поставлены средняя 5
20%
на ВСЁ
Не суммируется с другими промокодами. Суммируется со скидкой при выборе способа оплаты "Карта".
3%
на ВСЁ
Не суммируется с другими промокодами. Суммируется со скидкой при выборе способа оплаты "Карта".
Беспл
доставка
60%
купон
20%
на ВСЁ
Не суммируется с другими промокодами. Суммируется со скидкой при выборе способа оплаты "Карта".
3%
на ВСЁ
Не суммируется с другими промокодами. Суммируется со скидкой при выборе способа оплаты "Карта".
Беспл
доставка
60%
купон
Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам
30%
купон
Обратите внимание, что скидка не суммируется с другими промокодами. Суммируется только при выборе способа оплаты "Карта". Промокод не действует на товары с лейблом "Хит-цена" и дарит возможность купить товар с дисконтом с учетом дополнительных 5%.
20%
на ВСЁ
Не суммируется с другими скидками на сайте. Действует на все товары кроме Disney, SOKOLOV x Akhmadullina.
5%
купон
Условия проведения акции: указанная скидка не суммируется с другими промокодами. Скидка суммируется с другой при выборе способа оплаты "Карта". Промокод не действует на товары с лейблом "Хит-цена".
30%
на ВСЁ
Предложение активно при покупке от 2-ух и более позиций.
40%
на ВСЁ
Чем больше заказ, тем больше скидка! 20% на 1 товар без скидок, 30% на 2-ой товар в чеке без скидок, 40% на 3-ий товар без скидки!
35%
на ВСЁ
Во всех флагманских магазинах и на сайте ювелирных украшений SOKOLOV постоянно проходят эксклюзивные акции. Покупая в SOKOLOV, Вы сможете получить дополнительные бонусы на накопительную карту, скидки до 40% на комплекты ювелирных изделий, украшения в подарок и многое другое. Радуйте ... себя и своих близких уникальными подарками из серебра и золота. А для большей выгоды - используйте промокоды SOKOLOV на дополнительную скидку.
Юридический адрес:
проезд Серебрякова, д. 4, стр. 1, г. Москва, 129343
Электронная почта:
support@sokolov.ru
Телефон:
8 800 1000 750
Соц. сети:
3 оценки поставлены средняя 5
Во всех флагманских магазинах и на сайте ювелирных украшений SOKOLOV постоянно проходят эксклюзивные акции. Покупая в SOKOLOV, Вы сможете получить дополнительные бонусы на накопительную карту, скидки до 40% на комплекты ювелирных изделий, украшения в подарок и многое другое. Радуйте ... себя и своих близких уникальными подарками из серебра и золота. А для большей выгоды - используйте промокоды SOKOLOV на дополнительную скидку.
Юридический адрес:
проезд Серебрякова, д. 4, стр. 1, г. Москва, 129343
Электронная почта:
support@sokolov.ru
Телефон:
8 800 1000 750
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Компания систематически радует своих покупателей дисконтами, розыгрышами и подарками за покупки. Среди частых мероприятий отмечены:
розыгрыши ценных призов в рамках акций, ограниченных по времени;
промокод на первую покупку в мобильном приложении;
акции, где второе украшение предлагается за символическую цену, например за 1 рубль;
подарки за покупки в магазинах партнеров;
скидки за рекомендации в социальных сетях;
промокоды за подписку и на первый заказ;
дисконты при заказе комплектов;
скидка на второе обручальное кольцо для будущих молодоженов;
купоны на определенные группы и конкретные лоты;
бонусные рубли за регистрацию;
подарки к праздникам 8 Марта, 23 Февраля, Новый год и по другим поводам.
Членам клуба покупателей mySOKOLOV доступно больше подарков, акций и промокодов. Чтобы получать бонусные рубли, участвовать в розыгрышах ценных призов, достаточно создать аккаунт на сайте, купить изделие и зарегистрировать штрихкод.
За каждую покупку в интернет-магазине SOKOLOV (СОКОЛОВ) участнику программы начисляются бонусы в размере 20% от суммы чека, которыми можно частично оплачивать следующие заказы. Чем чаще покупаешь, тем выгоднее условия при следующем визите на сайт.
Чтобы получить дисконт, следует кликнуть на интересующий промокод и перейти в соответствующий раздел интернет-магазина. Сервис автоматически копирует код купона и переадресовывает пользователя на нужную страницу.
Благодаря многоуровневому каталогу лоты можно отсортировать по типу, металлу, вставкам и гендерной принадлежности. В карточке товара приведены подробные характеристики изделия. Для тех, кто хочет получить украшение в подарок, магазин SOKOLOV предлагает интересную опцию «Намекнуть».
Если нажать на конвертик сердечком, то откроется окно для ввода имени и электронной почты отправителя и адресата. После заполнения данных получателю придет письмо с активной ссылкой на лот и намеком на покупку в подарок отправителю.
При обычном заказе следует перейти к оформлению и ввести промокод для активации скидки.
После ввода контактных данных и завершения оформления покупки магазин берет заказ в работу и связывается с клиентом для уточнения деталей.
Ювелирная компания SOKOLOV (СОКОЛОВ) была основана в 1993 году как частная мастерская. За прошедшее с той поры время фирма выросла до крупнейшего производителя ювелирных изделий в России. Сегодня офисы предприятия расположены в РФ и Европе, а продукция бренда продается в тысячах магазинах по всему миру.
Компания предлагает эксклюзивные коллекции украшений из золота и серебра, часы и посуду из драгоценных металлов. Сайт регулярно проводит распродажи. На нашем сервисе вы найдете действующие промокоды и акции, благодаря которым шоппинг в интернет-магазине SOKOLOV будет существенно экономнее.
Наибольшим спросом у покупателей пользуются украшения и часы из последних линий, а именно:
изделия из совместной коллекции SOKOLOV и певицы Полины Гагариной: золотые украшения с аквамаринами, бриллиантами, Swarovski Zirconia, фианитами василькового оттенка, съемными подвесками и топазами;
лоты из TREND BOOK весна-лето 2020 в оттенках шафран, flame Scarlet, classic blue, biscay green, coral pink, а также часы из золота и стали;
позиции из NEW LOOK в стиле Casual, Official и Bright от дизайнера бренда Марии Егоровой;
изделия для влюбленных и свадебные наборы Wedding с возможностью применить купон на скидку для покупки второго обручального кольца;
коллекция Estude по мотивам полотен Фриды Кало, Клода Моне и Винсент Ван Гога с ручной росписью холодной эмалью;
украшения коллаборации SOKOLOV & SWAROVSKI;
коллекция Dolce vita: драгоценные изделия в виде бабочек, божьих коровок, птиц, скорпионов, пантер и других представителей Флоры и фауны;
украшения для молодежи от ответвления SOKOLOV — бренда SKLV: готика, буквы, моносерьги и другие трендовые элементы для поколения Z;
тематические кольца, браслеты, серьги, цепи и подвески по мотивам произведения А.С. Пушкина «Руслан и Людмила».
Среди часто покупаемых товаров также присутствуют: эксклюзивные украшения со светоотражающей эмалью SOKOLOV Art, персонализированные подвески Emotions, вещи из детской линейки My first diamond, а также мужские и женские часы.
Интернет-магазин предлагает три вида доставки:
до дверей клиента транспортной компанией DPD с предварительным звонком курьера за час до приезда;
самовывозом из флагманского магазина SOKOLOV после SMS о готовности товара к выдаче;
самовывозом из магазинов партнерской сети.
Стоимость курьерской доставки зависит от региона и других факторов. В рамках действующих промокодов доставка может быть бесплатной. Оплатить товар можно онлайн на сайте при оформлении, а также при получении наличными или картой.
Необходимо зайти на страницу SOKOLOV и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от SOKOLOV необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 4
Наши специалисты отбирают только действующие предложения SOKOLOV.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Промокод на скидку SOKOLOV (СОКОЛОВ): -20% на ВСЕ товары по полной стоимости
|egr***
|Промокод
|Дарим Вам 3% дополнительно на ВСЕ товары со скидкой по промокоду SOKOLOV
|egr***