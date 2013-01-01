Как активировать купон на скидку сайте

Чтобы получить дисконт, следует кликнуть на интересующий промокод и перейти в соответствующий раздел интернет-магазина. Сервис автоматически копирует код купона и переадресовывает пользователя на нужную страницу.

Благодаря многоуровневому каталогу лоты можно отсортировать по типу, металлу, вставкам и гендерной принадлежности. В карточке товара приведены подробные характеристики изделия. Для тех, кто хочет получить украшение в подарок, магазин SOKOLOV предлагает интересную опцию «Намекнуть».

Если нажать на конвертик сердечком, то откроется окно для ввода имени и электронной почты отправителя и адресата. После заполнения данных получателю придет письмо с активной ссылкой на лот и намеком на покупку в подарок отправителю.

При обычном заказе следует перейти к оформлению и ввести промокод для активации скидки.

После ввода контактных данных и завершения оформления покупки магазин берет заказ в работу и связывается с клиентом для уточнения деталей.