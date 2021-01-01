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16%
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11%
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299Р
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Онлайн-платформа Start предоставляет своим клиентам для просмотра полноэкранные фильмы и популярные сериалы. Весь видеоконтент является легальным, поэтому имеет отличное качество звука и картинки. В качестве приветственного бонуса администрация интернет-ресурса дарит своим новым кли ... ентам целых 7 дней бесплатного пользования услугами портала. А экономить на регулярной основе помогут специальные промокоды Start. Смотреть по единой подписке любимые сериалы или долгожданные новинки можно из любой точки земного шара и на любом удобном устройстве с доступом к интернету.
Электронная почта:
support@start.ru
Телефон:
+7 (499) 649-74-51
Соц. сети:
2 оценки поставлены средняя 5
Онлайн-платформа Start предоставляет своим клиентам для просмотра полноэкранные фильмы и популярные сериалы. Весь видеоконтент является легальным, поэтому имеет отличное качество звука и картинки. В качестве приветственного бонуса администрация интернет-ресурса дарит своим новым кли ... ентам целых 7 дней бесплатного пользования услугами портала. А экономить на регулярной основе помогут специальные промокоды Start. Смотреть по единой подписке любимые сериалы или долгожданные новинки можно из любой точки земного шара и на любом удобном устройстве с доступом к интернету.
Электронная почта:
support@start.ru
Телефон:
+7 (499) 649-74-51
Соц. сети:
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Start представляет собой современный видеосервис с качественной подборкой кинофильмов, телесериалов и мультипликационных фильмов с профессиональной русской озвучкой. Более того, в его распоряжении имеются собственные оригинальные кинопродукты. Среди них популярный сегодня сериал «Содержанки», а также такие нашумевшие благодаря своей актуальности фильмы, как «Текст» и «Завод».
Весь видеоконтент, который доступен зарегистрированным пользователям сервиса, является легальным и доступен в Full HD 1080. При этом зрители могут не беспокоиться о надоедливой рекламе и каких-либо дополнительных платежах, поскольку все предоставляется по единой ежемесячной подписке.
Клиенты Start могут скачивать фильмы в фирменном приложении и смотреть их на любом доступном устройстве — ПК, ноутбуке, смартфоне, планшете или Smart TV. Также онлайн-сервис предполагает возможность использования нескольких персональных аккаунтов, включая по-настоящему безопасный детский профиль Start.Детям, в котором гарантированно не окажется взрослого видеоконтента.
Здесь можно ощутить все преимущества полноценного современного сервиса с обширной видеотекой по цене всего пары походов в кинотеатр. И, что самое главное, тут не берут каких-либо дополнительных платежей за просмотр долгожданных громких кинопремьер.
Одним из самых удобных способов сэкономить на услугах видеосервиса является использование промокода, который можно получить найти на нашем сайте. Чтобы воспользоваться подходящим дисконтом, нужно:
Подобрать действующий купон.
Скопировать его код на скидку.
Перейти на сайт Start.
Открыть меню пользователя.
Выбрать пункт «Есть промокод?».
Ввести электронную почту в качестве логина и пароль в соответствующие поля.
Согласиться с правилами пользования сайтом.
Вставить промокод (код купона) в поле формы для дисконта с надписью «Введите промокод».
Подтвердить согласие с правилами использования промокодов.
Нажать кнопку «Активировать».
Если это промокод на дополнительную скидку, она будет использована во время очередного платежа. Есть купоны и без промокода — они переводят пользователя непосредственно на страницу с акционным предложением.
Интернет-платформа Старт предлагает клиентам дисконт-акции и скидочные бонусы:
Семидневный бесплатный доступ. Все новые пользователи интернет-платформы получают его, чтобы опробовать все преимущества портала и убедиться в заявленных достоинствах сервиса.
Дисконт при оформлении подписки сразу на год, полгода или квартал. В этих случаях купившим ее пользователям полагается скидка до 33%.
Промокоды. С их помощью также можно сэкономить от одной до нескольких сотен рублей. Они выкладываются на специальных партнерских сайтах, а также приходят на электронную почту зарегистрированного пользователи при условии оформленной подписки на рекламные и новостные сообщения от интернет-сервиса. Активация промокода осуществляется в персональном кабинете, дисконт будет учтен при первой же оплате услуг сайта.
Наибольший интерес со стороны пользователей вызывает раздел «Новинки», который позволяет смотреть недавние премьеры в мире кино без рекламы и в отличном качестве. Причем это можно делать бесплатно первые несколько дней. Более того, если найти соответствующий промокод на партнерских сайтах, этот срок можно удвоить.
Другими интересующими пользователей разделами видеосервиса являются «Сериалы» и «Мультфильмы». Новые посетители часто пользуются промокодами со скидками, чтобы смотреть видеоконтент из этих подразделов.
Оплатить услуги видеосервиса можно при помощи одной из банковских карт — Мир, MasterCard или VISA. Конфиденциальная платежная информация пользователей не хранится на сайте онлайн-ресурса, поскольку оплата происходит при помощи международных электронных платежных систем CloudPayments и PayOnline.
Оформленную подписку можно отменить в любой момент. Но если не сделать это в первые семь дней, то по их завершении сумма за месячную подписку будет списана с клиентского счета.
В дальнейшем платежи продолжат проходить до тех, пока не будет выполнена отмена подписки, если речь идет о девайсах iOS или Android. Или пока будет включена опция «Автопродление» в настройках профиля личного кабинета пользователя на сайте видеосервиса.
Если клиент сервиса Старт пользуется для просмотра видеоконтента одним из устройств на базе iOS или Android, очередное запланированное списание с банковской карты клиента может произойти в течение суток до завершения актуальной подписки.
Чтобы отменить подписку в персональном профиле в веб-браузере, зарегистрированный пользователь сайта должен пройти в раздел под названием «Подписка» и отключить опцию «Автопродление подписки».
По любому интересующему клиентов видеосервиса вопросу можно обращаться непосредственно в службу поддержки с помощью электронной почты support@start.ru.
Необходимо зайти на страницу Start и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
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