Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

Промокоды и скидки Start | Май 2021

Новинки кино с выгодой в Start. Актуальных купонов: 12

Беспл
подарок

Промокод
Эксклюзив
Бесплатный пробный период на 30 дней с промокодом Старт

Промокод действителен только для новых пользователей.

Истекает через 244 дня

25%
купон

Скидка
Получи годовую подписку с выгодой 25% по промокоду Start
Истекает через 30 дней

16%
купон

Скидка
Экономия 16% на покупке подписки на 6 месяцев
Истекает через 16 дней

11%
купон

Скидка
Промокод Start ru на приобретение подписки на 3 месяца с выгодой 11%
Истекает через 19 дней

299Р
месяц

Скидка
Один месяц подписки всего лишь за 299 рублей
Истекает через 12 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Подборка боевиков специально для тебя
Истекает через 18 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Новинки для тебя: фильмы, мультфильмы и сериалы на одной странице
Истекает через 25 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Музыкальные мультфильмы для малышей
Истекает через 10 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Промокод Старт ру: все комедийные сериалы в одном месте
Истекает через 19 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Исторические фильмы: обучаемся с интересом
Истекает через 23 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Проводим время вместе: фильмы для всей семьи
Истекает через 26 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Пусть мама отдыхает: развивающие мультики для детей
Истекает через 24 дня

Беспл
подарок

Промокод
Эксклюзив
Бесплатный пробный период на 30 дней с промокодом Старт

Промокод действителен только для новых пользователей.

Истекает через 244 дня

25%
купон

Скидка
Получи годовую подписку с выгодой 25% по промокоду Start
Истекает через 30 дней

16%
купон

Скидка
Экономия 16% на покупке подписки на 6 месяцев
Истекает через 16 дней

11%
купон

Скидка
Промокод Start ru на приобретение подписки на 3 месяца с выгодой 11%
Истекает через 19 дней

299Р
месяц

Скидка
Один месяц подписки всего лишь за 299 рублей
Истекает через 12 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Подборка боевиков специально для тебя
Истекает через 18 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Новинки для тебя: фильмы, мультфильмы и сериалы на одной странице
Истекает через 25 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Музыкальные мультфильмы для малышей
Истекает через 10 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Промокод Старт ру: все комедийные сериалы в одном месте
Истекает через 19 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Исторические фильмы: обучаемся с интересом
Истекает через 23 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Проводим время вместе: фильмы для всей семьи
Истекает через 26 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Пусть мама отдыхает: развивающие мультики для детей
Истекает через 24 дня

Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам


Похожие промокоды

Столото

-30Р

Акция

Билеты лотереи «Джокер» всего от 30 рублей

Biletix

/

Акция

Большой выбор программ страхования поездок

TUI

-5000Р

Акция

Подарите любимым сертификаты на сумму от 5000 рублей

Фанбург

-10%

Акция

Получи за покупки от 10000 рублей постоянную скидку 10%

Популярные магазины

Скидки на подписку и услуги видеосервиса Start

Онлайн-платформа Start предоставляет своим клиентам для просмотра полноэкранные фильмы и популярные сериалы. Весь видеоконтент является легальным, поэтому имеет отличное качество звука и картинки. В качестве приветственного бонуса администрация интернет-ресурса дарит своим новым кли ... ентам целых 7 дней бесплатного пользования услугами портала. А экономить на регулярной основе помогут специальные промокоды Start. Смотреть по единой подписке любимые сериалы или долгожданные новинки можно из любой точки земного шара и на любом удобном устройстве с доступом к интернету.


Посетить Start
Контакты Start

Электронная почта:
support@start.ru

Телефон:
+7 (499) 649-74-51

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
IVI.RU
Wink

Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

Скидки на подписку и услуги видеосервиса Start

Онлайн-платформа Start предоставляет своим клиентам для просмотра полноэкранные фильмы и популярные сериалы. Весь видеоконтент является легальным, поэтому имеет отличное качество звука и картинки. В качестве приветственного бонуса администрация интернет-ресурса дарит своим новым кли ... ентам целых 7 дней бесплатного пользования услугами портала. А экономить на регулярной основе помогут специальные промокоды Start. Смотреть по единой подписке любимые сериалы или долгожданные новинки можно из любой точки земного шара и на любом удобном устройстве с доступом к интернету.


Посетить Start
Контакты Start

Электронная почта:
support@start.ru

Телефон:
+7 (499) 649-74-51

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
IVI.RU
Wink

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Start

Подробнее о видеосервисе Start

Подробнее о видеосервисе Start

Start представляет собой современный видеосервис с качественной подборкой кинофильмов, телесериалов и мультипликационных фильмов с профессиональной русской озвучкой. Более того, в его распоряжении имеются собственные оригинальные кинопродукты. Среди них популярный сегодня сериал «Содержанки», а также такие нашумевшие благодаря своей актуальности фильмы, как «Текст» и «Завод».

Весь видеоконтент, который доступен зарегистрированным пользователям сервиса, является легальным и доступен в Full HD 1080. При этом зрители могут не беспокоиться о надоедливой рекламе и каких-либо дополнительных платежах, поскольку все предоставляется по единой ежемесячной подписке. 

Клиенты Start могут скачивать фильмы в фирменном приложении и смотреть их на любом доступном устройстве — ПК, ноутбуке, смартфоне, планшете или Smart TV. Также онлайн-сервис предполагает возможность использования нескольких персональных аккаунтов, включая по-настоящему безопасный детский профиль Start.Детям, в котором гарантированно не окажется взрослого видеоконтента.

Здесь можно ощутить все преимущества полноценного современного сервиса с обширной видеотекой по цене всего пары походов в кинотеатр. И, что самое главное, тут не берут каких-либо дополнительных платежей за просмотр долгожданных громких кинопремьер.

Как воспользоваться скидочным купоном для видеосервиса Start

Как воспользоваться скидочным купоном для видеосервиса Start

Одним из самых удобных способов сэкономить на услугах видеосервиса является использование промокода, который можно получить найти на нашем сайте. Чтобы воспользоваться подходящим дисконтом, нужно:

  1. Подобрать действующий купон.

  2. Скопировать его код на скидку. 

  3. Перейти на сайт Start.

  4. Открыть меню пользователя.

  5. Выбрать пункт «Есть промокод?».

  6. Ввести электронную почту в качестве логина и пароль в соответствующие поля.

  7. Согласиться с правилами пользования сайтом.

  8. Вставить промокод (код купона) в поле формы для дисконта с надписью «Введите промокод».

  9. Подтвердить согласие с правилами использования промокодов.

  10. Нажать кнопку «Активировать».

Если это промокод на дополнительную скидку, она будет использована во время очередного платежа. Есть купоны и без промокода — они переводят пользователя непосредственно на страницу с акционным предложением.

Предложения Start, гарантирующие максимальную скидку

Предложения Start, гарантирующие максимальную скидку

Интернет-платформа Старт предлагает клиентам дисконт-акции и скидочные бонусы:

  • Семидневный бесплатный доступ. Все новые пользователи интернет-платформы получают его, чтобы опробовать все преимущества портала и убедиться в заявленных достоинствах сервиса. 

  • Дисконт при оформлении подписки сразу на год, полгода или квартал. В этих случаях купившим ее пользователям полагается скидка до 33%.

  • Промокоды. С их помощью также можно сэкономить от одной до нескольких сотен рублей. Они выкладываются на специальных партнерских сайтах, а также приходят на электронную почту зарегистрированного пользователи при условии оформленной подписки на рекламные и новостные сообщения от интернет-сервиса. Активация промокода осуществляется в персональном кабинете, дисконт будет учтен при первой же оплате услуг сайта.

Популярные предложения Start, на которые можно получить скидку

Популярные предложения Start, на которые можно получить скидку

Наибольший интерес со стороны пользователей вызывает раздел «Новинки», который позволяет смотреть недавние премьеры в мире кино без рекламы и в отличном качестве. Причем это можно делать бесплатно первые несколько дней. Более того, если найти соответствующий промокод на партнерских сайтах, этот срок можно удвоить.

 Другими интересующими пользователей разделами видеосервиса являются «Сериалы» и «Мультфильмы». Новые посетители часто пользуются промокодами со скидками, чтобы смотреть видеоконтент из этих подразделов.

Оплата услуг онлайн-платформы Start

Оплата услуг онлайн-платформы Start

Оплатить услуги видеосервиса можно при помощи одной из банковских карт — Мир, MasterCard или VISA. Конфиденциальная платежная информация пользователей не хранится на сайте онлайн-ресурса, поскольку оплата происходит при помощи международных электронных платежных систем CloudPayments и PayOnline.

Оформленную подписку можно отменить в любой момент. Но если не сделать это в первые семь дней, то по их завершении сумма за месячную подписку будет списана с клиентского счета.

В дальнейшем платежи продолжат проходить до тех, пока не будет выполнена отмена подписки, если речь идет о девайсах iOS или Android. Или пока будет включена опция «Автопродление» в настройках профиля личного кабинета пользователя на сайте видеосервиса.

Если клиент сервиса Старт пользуется для просмотра видеоконтента  одним из устройств на базе iOS или Android, очередное запланированное списание с банковской карты клиента может произойти в течение суток до завершения актуальной подписки.

Чтобы отменить подписку в персональном профиле в веб-браузере, зарегистрированный пользователь сайта должен пройти в раздел под названием «Подписка» и отключить опцию «Автопродление подписки».

По любому интересующему клиентов видеосервиса вопросу можно обращаться непосредственно в службу поддержки с помощью электронной почты support@start.ru.

Часто задаваемые вопросы про Start

★ Как получить промокоды в Start?

Необходимо зайти на страницу Start и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Start?

Чтобы воспользоваться промокодом от Start необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Start доступно | Май?

Количество актуальных купонов: 12

★ Все ли предложения Start актуальны | Май?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Start.

★ Почему стоит использовать купоны Start?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Start

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодБесплатный пробный период на 30 дней с промокодом Стартwlp***
СкидкаПолучи годовую подписку с выгодой 25% по промокоду Startне требуется
СкидкаЭкономия 16% на покупке подписки на 6 месяцевне требуется
СкидкаПромокод Start ru на приобретение подписки на 3 месяца с выгодой 11%не требуется
СкидкаОдин месяц подписки всего лишь за 299 рублейне требуется
СкидкаПодборка боевиков специально для тебяне требуется
СкидкаНовинки для тебя: фильмы, мультфильмы и сериалы на одной страницене требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.