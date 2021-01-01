Подробнее о видеосервисе Start

Start представляет собой современный видеосервис с качественной подборкой кинофильмов, телесериалов и мультипликационных фильмов с профессиональной русской озвучкой. Более того, в его распоряжении имеются собственные оригинальные кинопродукты. Среди них популярный сегодня сериал «Содержанки», а также такие нашумевшие благодаря своей актуальности фильмы, как «Текст» и «Завод».

Весь видеоконтент, который доступен зарегистрированным пользователям сервиса, является легальным и доступен в Full HD 1080. При этом зрители могут не беспокоиться о надоедливой рекламе и каких-либо дополнительных платежах, поскольку все предоставляется по единой ежемесячной подписке.

Клиенты Start могут скачивать фильмы в фирменном приложении и смотреть их на любом доступном устройстве — ПК, ноутбуке, смартфоне, планшете или Smart TV. Также онлайн-сервис предполагает возможность использования нескольких персональных аккаунтов, включая по-настоящему безопасный детский профиль Start.Детям, в котором гарантированно не окажется взрослого видеоконтента.

Здесь можно ощутить все преимущества полноценного современного сервиса с обширной видеотекой по цене всего пары походов в кинотеатр. И, что самое главное, тут не берут каких-либо дополнительных платежей за просмотр долгожданных громких кинопремьер.