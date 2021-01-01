Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Промокоды и скидки SuperStep | Март 2021

Скидки на современную обувь от мировых брендов. Актуальных купонов: 18

20%
купон

Скидка
Промокод SuperStep на скидку 20% на женские ботинки Timberland из списка акции
Истекает через 37 дней

50%
купон

Скидка
Промокод СуперСтеп: спортивная обувь от Reebok с дисконтом до 50%
Истекает через 2 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Покупай модную коллекцию Кунг-фу Панда от Reebok по привлекательным ценам
Истекает через 37 дней

60%
купон

Скидка
Выгода до 60% при покупке ассортимента одежды и обуви Lumberjack
Истекает через 2 дня

30%
купон

Скидка
Спортивные шапки от бренда New Era со скидкой 30%
Истекает через 2 дня

50%
купон

Скидка
Не пропусти скидки до 50% на ассортимент спортивной одежды и обуви Puma
Истекает через 2 дня

51%
купон

Скидка
Не упусти выгоду 51% на обувь Skechers
Истекает через 2 дня

50%
купон

Скидка
С купоном СуперСтеп снижаем цену до 50% на ассортимент одежды и обуви Vans
Истекает через 2 дня

Беспл
доставка

Скидка
Доставим заказы бесплатно по купону SuperStep
Истекает через 44 дня

60%
купон

Скидка
Не пропусти распродажу одежды и обуви с экономией до 60%
Истекает через 42 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Встречай новую коллекцию спортивной обуви
Истекает через 23 дня

70%
купон

Скидка
Получайте скидки до 70% на более 1500 пар обуви
Истекает через 36 дней

50%
купон

Скидка
Снизили цену до 50% на кроссовки Buffalo
Истекает через 36 дней

60%
купон

Скидка
Дисконт до 60% на кроссовки от бренда Diadora
Истекает через 36 дней

50%
купон

Скидка
Поймай скидку до 50% на кеды Keds
Истекает через 36 дней

50%
купон

Скидка
Отличные кроссовки от ASICS с выгодой до 50%
Истекает через 36 дней

50%
купон

Скидка
Снизили цены до 50% на кеды Converse
Истекает через 36 дней

50%
купон

Скидка
С купоном SuperStep спортивная обувь Fred Perry дешевле до 50%
Истекает через 36 дней

20%
купон

Скидка
Промокод SuperStep на скидку 20% на женские ботинки Timberland из списка акции
Истекает через 37 дней

50%
купон

Скидка
Промокод СуперСтеп: спортивная обувь от Reebok с дисконтом до 50%
Истекает через 2 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Покупай модную коллекцию Кунг-фу Панда от Reebok по привлекательным ценам
Истекает через 37 дней

60%
купон

Скидка
Выгода до 60% при покупке ассортимента одежды и обуви Lumberjack
Истекает через 2 дня

30%
купон

Скидка
Спортивные шапки от бренда New Era со скидкой 30%
Истекает через 2 дня

50%
купон

Скидка
Не пропусти скидки до 50% на ассортимент спортивной одежды и обуви Puma
Истекает через 2 дня

51%
купон

Скидка
Не упусти выгоду 51% на обувь Skechers
Истекает через 2 дня

50%
купон

Скидка
С купоном СуперСтеп снижаем цену до 50% на ассортимент одежды и обуви Vans
Истекает через 2 дня

Беспл
доставка

Скидка
Доставим заказы бесплатно по купону SuperStep
Истекает через 44 дня

60%
купон

Скидка
Не пропусти распродажу одежды и обуви с экономией до 60%
Истекает через 42 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Встречай новую коллекцию спортивной обуви
Истекает через 23 дня

70%
купон

Скидка
Получайте скидки до 70% на более 1500 пар обуви
Истекает через 36 дней

50%
купон

Скидка
Снизили цену до 50% на кроссовки Buffalo
Истекает через 36 дней

60%
купон

Скидка
Дисконт до 60% на кроссовки от бренда Diadora
Истекает через 36 дней

50%
купон

Скидка
Поймай скидку до 50% на кеды Keds
Истекает через 36 дней

50%
купон

Скидка
Отличные кроссовки от ASICS с выгодой до 50%
Истекает через 36 дней

50%
купон

Скидка
Снизили цены до 50% на кеды Converse
Истекает через 36 дней

50%
купон

Скидка
С купоном SuperStep спортивная обувь Fred Perry дешевле до 50%
Истекает через 36 дней

Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам


Похожие промокоды

Kari

/

Акция

Купон на 500 рублей в подарок при подписке на рассылку

Lakestone

-15%

Акция

Дисконт 15% на яркую и элегантную женскую сумку Apsley Red

Timberland

-60%

Акция

Перчатки с выгодой до 60%

bonprix

790Р

Акция

Тренды коллекции Денима по разумным ценам от 790 рублей

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

10%
на ВСЁ

Промокод
Получи скидку 10% на ВСЕ товары по специальному промокоду

64%
купон

Промокод
Промокод SuperStep: до -64% на одежду и обувь для дождливой погоды

10%
купон

Промокод
Минус 10% на ассортимент обуви по промокоду SuperStep

50%
купон

Скидка
С промокодом SuperStep одежда и обувь от бренда ASICS с дисконтом до 50%

10%
на ВСЁ

Промокод
Промокод SuperStep дает дополнительную выгоду 10% на всё

200Р
купон

Промокод
В Черную пятницу минус 200 рублей на заказы с промокодом SuperStep

Популярные магазины

Постоянная распродажа

На сайте магазина СуперСтеп проходит постоянная распродажа обуви. Заходите в раздел «Sale» в интернет-магазине и выбирайте понравившуюся модель со скидкой до 70%: Adidas, Asics, Reebok, Vans и другие. На распродаже представлено более 100 товаров. Подписывайтесь на новостную рассылку ... магазина, чтобы первым узнавать о скидках.


Посетить SuperStep
Контакты SuperStep

Электронная почта:
returns@superstep.ru

Телефон:
8 (499) 429-08-01

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
bonprix
SHEIN
Mothercare
Love Republic
Tom Tailor
DC shoes
Vans
O'stin
Ecco

Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Постоянная распродажа

На сайте магазина СуперСтеп проходит постоянная распродажа обуви. Заходите в раздел «Sale» в интернет-магазине и выбирайте понравившуюся модель со скидкой до 70%: Adidas, Asics, Reebok, Vans и другие. На распродаже представлено более 100 товаров. Подписывайтесь на новостную рассылку ... магазина, чтобы первым узнавать о скидках.


Посетить SuperStep
Контакты SuperStep

Электронная почта:
returns@superstep.ru

Телефон:
8 (499) 429-08-01

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
bonprix
SHEIN
Mothercare
Love Republic
Tom Tailor
DC shoes
Vans
O'stin
Ecco

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от SuperStep

Подробнее о магазине SuperStep

Подробнее о магазине SuperStep

Интернет-магазин SuperStep создан для тех, кто хочет выбирать вещи с учетом собственных вкусов, не опираясь на шаблоны и стереотипы. Он предлагает обувь и одежду известных брендов с доставкой в любой населенный пункт России. Компания также владеет несколькими оффлайн-магазинами в различных городах страны.

Онлайн-бутик продает исключительно оригинальные вещи. На них предоставляют гарантию качества. Компания работает только с официальными поставщиками брендов. Реплики и подделки в продаже онлайн-ретейлера отсутствуют. Но в случае, если клиента что-то все же не устроило, он может вернуть товар. Причем по правилам магазина отвечать на вопросы о причинах возврата ему не придется.

Благодаря широкому ассортименту одежды и обуви в онлайн-магазине каждый клиент сможет купить вещи со скидками по промокодам и акциям в соответствии со своим вкусом и требованиями.

Как воспользоваться скидочным купоном в сникер-сторе SuperStep

Как воспользоваться скидочным купоном в сникер-сторе SuperStep

Для покупки одежды и обуви со скидками можно воспользоваться промокодом. Он представляет собой комбинацию из букв и цифр, которую нужно указать при заказе товаров. На нашем сайте доступен список действующих скидочных купонов и других акций онлайн-ретейлеров.

Рассмотрим, как купить товары в онлайн-магазине со скидкой по промокоду:

  1. Выбрать предложение в списке актуальных промоакций на нашем сайте и нажать на кнопку с ним.

  2. Изучить ассортимент онлайн-бутика и добавить понравившиеся вещи в корзину.

  3. Ввести и активировать промокод.

  1. Оформить заказ и получить покупку.

Перед использованием промокода нужно посмотреть на срок его действия и условия акции. Часто коды действуют только на первый заказ или покупку вещей отдельных брендов. После нажатия на кнопку акции код купона будет автоматически скопирован в буфер обмена. Его необязательно вводить в корзине, а можно вставить из буфера обмена. Это исключит ошибки при вводе.

Когда промокод применен, онлайн-магазин покажет сумму скидки в рублях. Для участия в некоторых акциях коды вводить не требуется. Сервис предупредит об этом до перенаправления пользователя в онлайн-магазин СуперСтеп.

Воспользоваться каждым промокодом клиент может только 1 раз, если иного прямо не оговорено в условиях акции. Для следующих покупок со скидками придется выбрать другое спецпредложение. Но их список регулярно обновляется, и проблем данное ограничение не доставит.

Покупка в онлайн-магазине SuperStep с максимальной скидкой

Покупка в онлайн-магазине SuperStep с максимальной скидкой

Использование промокода — не единственный способ выгодно покупать одежду и обувь. Магазин СуперСтеп предлагает всем клиентам получить дополнительную скидку на первую покупку. Для этого достаточно пройти регистрацию. Кроме того, зарегистрированный пользователь онлайн-бутика автоматически становится участником программы лояльности, получает за каждую покупку баллы на бонусный счет и может тратить их на частичную оплату других заказов.

Экономить больше при покупках в SuperStep можно участвуя в различных акциях компании. Информация о них публикуется на главной странице онлайн-бутика. Кроме скидок, по акциям можно получить бесплатную доставку и другие бонусы.

Чтобы не пропустить информацию о новых спецпредложениях компании, рекомендуется вступить в ее официальные группы в соцсетях. В них также публикуются обзоры новинок и проходят различные конкурсы, в которых можно выиграть персональный промокод на скидку или ценный подарок.

Еще один способ раньше других узнавать о новых акциях — подписаться на рассылку от SuperStep. В ней можно найти ссылки на интересные статьи об одежде и обуви. Подписчикам также иногда присылают персональные коды на скидку.

Для максимальной экономии стоит заглянуть и в раздел распродаж. В нем представлена одежда и обувь по сниженным ценам. Эти вещи не уступают по качеству или другим параметрам остальным товарам в каталоге и не имеют никаких дефектов. 

Популярные товары в магазине SuperStep со скидками

Популярные товары в магазине SuperStep со скидками

Чаще всего со скидками по купонам и акциям в магазине заказывают обувь для мужчин и женщин. В каталоге онлайн-бутика представлены кеды, кроссовки и ботинки для людей с самыми разными вкусами. Для тех, кто хочет быть в тренде, популярные модели текущего сезона выведены отдельным списком на главной странице.

Дополнительно для удобства покупателей новая коллекция выделена в отдельный раздел каталога. Для подбора подходящей вещи можно пользоваться фильтрами и различными видами сортировки товаров.

Помимо обуви, в онлайн-магазине можно купить различную женскую и мужскую одежду (куртки, брюки, футболки, свитеры, толстовки и т. д.), а также шапки, шарфы, сумки и другие аксессуары. 

Оплата и доставка в магазине SuperStep

Оплата и доставка в магазине SuperStep

Заказ в СуперСтеп можно оплатить сразу при оформлении с банковской карты или через личные кабинеты некоторых российских банков. Кроме того, можно рассчитаться за покупку при получении. Курьеры принимают оплату наличными и часто – по банковским картам.

Онлайн-магазин доставляет заказы «до двери» через службу DPD или в постаматы PickPoint. В большинстве случаев услуга оказывается бесплатно. Возможность использования кодов на скидку не зависит от выбранного способа оплаты и доставки. 

Часто задаваемые вопросы про SuperStep

★ Как получить промокоды в SuperStep?

Необходимо зайти на страницу SuperStep и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод SuperStep?

Чтобы воспользоваться промокодом от SuperStep необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от SuperStep доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 18

★ Все ли предложения SuperStep актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения SuperStep.

★ Почему стоит использовать купоны SuperStep?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды SuperStep

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаПромокод SuperStep на скидку 20% на женские ботинки Timberland из списка акциине требуется
СкидкаПромокод СуперСтеп: спортивная обувь от Reebok с дисконтом до 50%не требуется
СкидкаПокупай модную коллекцию Кунг-фу Панда от Reebok по привлекательным ценамне требуется
СкидкаВыгода до 60% при покупке ассортимента одежды и обуви Lumberjackне требуется
СкидкаСпортивные шапки от бренда New Era со скидкой 30%не требуется
СкидкаНе пропусти скидки до 50% на ассортимент спортивной одежды и обуви Pumaне требуется
СкидкаНе упусти выгоду 51% на обувь Skechersне требуется
СкидкаС купоном СуперСтеп снижаем цену до 50% на ассортимент одежды и обуви Vansне требуется
СкидкаДоставим заказы бесплатно по купону SuperStepне требуется
СкидкаНе пропусти распродажу одежды и обуви с экономией до 60%не требуется
СкидкаВстречай новую коллекцию спортивной обувине требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.