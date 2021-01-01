Подробнее о магазине SuperStep

Интернет-магазин SuperStep создан для тех, кто хочет выбирать вещи с учетом собственных вкусов, не опираясь на шаблоны и стереотипы. Он предлагает обувь и одежду известных брендов с доставкой в любой населенный пункт России. Компания также владеет несколькими оффлайн-магазинами в различных городах страны.

Онлайн-бутик продает исключительно оригинальные вещи. На них предоставляют гарантию качества. Компания работает только с официальными поставщиками брендов. Реплики и подделки в продаже онлайн-ретейлера отсутствуют. Но в случае, если клиента что-то все же не устроило, он может вернуть товар. Причем по правилам магазина отвечать на вопросы о причинах возврата ему не придется.

Благодаря широкому ассортименту одежды и обуви в онлайн-магазине каждый клиент сможет купить вещи со скидками по промокодам и акциям в соответствии со своим вкусом и требованиями.