2 оценки поставлены средняя 4.5
беспл
подарок
беспл
подарок
беспл
подарок
беспл
подарок
Купон
20%
беспл
подарок
беспл
подарок
беспл
подарок
беспл
подарок
Купон
20%
Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам
Суши Мастер – международная сеть доставки японской и паназиатской кухни, представленная в 11 странах мира. За почти 8 лет опыта мы научились и вкусно готовить, и выбирать проверенных поставщиков, и быстро доставлять. А еще знаем, что вам важна цена. Поэтому каждый день у нас есть ск ... идки и акции, каждый месяц– новые рецепты, к каждому заказу – кэшбэк. И много бонусов.
Электронная почта:
office@sushi-master.ru
Телефон:
88007075550
Соц. сети:
2 оценки поставлены средняя 4.5
Суши Мастер – международная сеть доставки японской и паназиатской кухни, представленная в 11 странах мира. За почти 8 лет опыта мы научились и вкусно готовить, и выбирать проверенных поставщиков, и быстро доставлять. А еще знаем, что вам важна цена. Поэтому каждый день у нас есть ск ... идки и акции, каждый месяц– новые рецепты, к каждому заказу – кэшбэк. И много бонусов.
Электронная почта:
office@sushi-master.ru
Телефон:
88007075550
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Необходимо зайти на страницу Sushi-master и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Sushi-master необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 5
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Sushi-master.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Акция к 8 марта: Ролл Нежный с курицей в подарок от 599 рублей
|whi***
|Промокод
|Филадельфия лайт сяке при заказе от 999 руб.
|whi***
|Промокод
|Калифорния эби в кунжуте при заказе от 999 р
|whi***