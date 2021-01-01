Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 4.5

Промокоды Sushi-master на Март 2021

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Акция к 8 марта: Ролл Нежный с курицей в подарок от 599 рублей
Истекает через 1 день

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Промокод
Филадельфия лайт сяке при заказе от 999 руб.
Истекает через 15 дней

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Промокод
Калифорния эби в кунжуте при заказе от 999 р
Истекает через 15 дней

беспл
подарок

Промокод
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Истекает через 15 дней

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20%

Промокод
Скидка 20% на все меню (кроме акций) при заказе от 1200
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    Суши Мастер

    Суши Мастер – международная сеть доставки японской и паназиатской кухни, представленная в 11 странах мира. За почти 8 лет опыта мы научились и вкусно готовить, и выбирать проверенных поставщиков, и быстро доставлять. А еще знаем, что вам важна цена. Поэтому каждый день у нас есть ск ... идки и акции, каждый месяц– новые рецепты, к каждому заказу – кэшбэк. И много бонусов.


    Посетить Sushi-master
    Контакты Sushi-master

    Электронная почта:
    office@sushi-master.ru

    Телефон:
    88007075550

    Соц. сети:

    vkfacebook youtubeinstagram
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    Спасибо за оценку!

    2 оценки поставлены средняя 4.5

    Суши Мастер

    Суши Мастер – международная сеть доставки японской и паназиатской кухни, представленная в 11 странах мира. За почти 8 лет опыта мы научились и вкусно готовить, и выбирать проверенных поставщиков, и быстро доставлять. А еще знаем, что вам важна цена. Поэтому каждый день у нас есть ск ... идки и акции, каждый месяц– новые рецепты, к каждому заказу – кэшбэк. И много бонусов.


    Посетить Sushi-master
    Контакты Sushi-master

    Электронная почта:
    office@sushi-master.ru

    Телефон:
    88007075550

    Соц. сети:

    vkfacebook youtubeinstagram
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    Часто задаваемые вопросы про Sushi-master

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