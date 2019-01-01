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Tele2 позаботились не только о том, чтобы их пользователи никогда не испытывали неудобств с сотовой связью, но так же и о том, чтобы они всегда радовались новым акциям и скидкам! В удобном интернет-магазине Вас ждут множество выгодных предложений, радостные понедельники, промокоды т ... еле2 на покупку номера, кэшбек и многое другое! А программа лояльности позволит Вам дополнительно порадовать себя скидками в других сферах. Так же в режиме онлайн Вы можете выбрать и настроить свой тариф, смартфон и ознакомиться с дополнительной информацией о мире мобильной связи.
Телефон:
8 (495) 97-97-611
Соц. сети:
4 оценки поставлены средняя 5
Tele2 позаботились не только о том, чтобы их пользователи никогда не испытывали неудобств с сотовой связью, но так же и о том, чтобы они всегда радовались новым акциям и скидкам! В удобном интернет-магазине Вас ждут множество выгодных предложений, радостные понедельники, промокоды т ... еле2 на покупку номера, кэшбек и многое другое! А программа лояльности позволит Вам дополнительно порадовать себя скидками в других сферах. Так же в режиме онлайн Вы можете выбрать и настроить свой тариф, смартфон и ознакомиться с дополнительной информацией о мире мобильной связи.
Телефон:
8 (495) 97-97-611
Соц. сети:
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Как и все крупные компании, Tele 2 предлагает клиентам множество возможностей сэкономить на покупках в интернет-магазине. Промокоды – самый доступный способ. Эти подарочные купоны представляют собой уникальную комбинацию из цифр и букв, которая дает право клиенту принять участие в определенной акции или получить скидку. На этой странице представлены все актуальные промокоды для покупок в интернет-магазине Tele2. Чтобы воспользоваться одним из них, вам необходимо:
Кликнуть на подходящую акцию.
Скопировать открывшийся промокод (обычно комбинация автоматически сохраняется в буфере, но могут случаться и сбои).
Перейти в интернет-магазина (перенаправление происходит автоматически).
Найти нужный раздел сайта и выбрать товары или услуги.
Добавить позиции в корзину.
Нажать на кнопку «Оформить заказ».
В поле «Введите промокод» вставить ранее скопированный код и нажать на кнопку «Применить».
Убедиться в получении скидки и завершить оформление заказа.
В некоторых случаях купон может оказаться недействительным вследствие технической ошибки или досрочного окончания акции. Если это произошло, свяжитесь со службой поддержки интернет-магазина по указанному номеру (в апреле 2020 – это 8 (495) 97-97-611 или 611 для абонентов компании).
Определенные промокоды распространяются только на отдельные категории товаров, и это всегда указывается в их условиях. Иногда скидочный купон использовать не получится. Когда товар уже участвует в акции, скидки по бонусным предложениям и промокодам не суммируются между собой. Но ничто не мешает применить промокод для другой покупки.
Одним из крупнейших сотовых операторов РФ является Tele2, услугами которого пользуется около 45 миллионов российских абонентов. Сегодня сеть этой компании работает в 67 регионах страны в стандартах сотовой связи GSM, 3G и LTE. Tele2 стала первым в России оператором, запустившим пилотную зону 5G на Тверской улице в августе 2019 года. Абоненты компании могут пополнить свой баланс в любом терминале страны, а также с банковской карты или электронного кошелька.
Теле2 – один из немногих российских сотовых операторов, разработавших собственный бренд смартфонов. Фирменные модели имеют низкую цену и доступны в салонах сети или в официальном интернет-магазине. На сайте оператора можно приобрести сотовые телефоны разных марок, мобильные номера, а также выбрать тариф для своей SIM-карты.
Промокод – не единственный способ получить скидку на покупку в интернет-магазине этого оператора. Совершать выгодные операции здесь можно и другими методами:
регулярно просматривать действующие акции сотового оператора на нашем сайте;
подключиться к сообществу и стать участником программы лояльности;
приобрести сразу несколько номеров за одну покупку;
подписаться на email-рассылку компании.
Все абоненты данного мобильного оператора получают больше выгод и скидок, а также эксклюзивные купоны для покупок на сайте. К ним могут относиться не только дисконты на какие-то категории товаров, но и беспроцентная рассрочка, бесплатный антивирус и многое другое. Можно стать абонентом Tele2, сохранив номер своего прежнего российского оператора. Эта услуга бесплатна, новая SIM-карта доставляется курьером по указанному адресу.
На некоторые популярные категории в интернет-магазине Tele2 периодически дают скидки, для получения которых не нужно использовать промокоды или становиться участником программы лояльности. К ним относятся:
Смартфоны производства Tele2. Они содержат все необходимые функции, имеют приятный внешний вид и при этом недорого стоят. В комплекте к телефону идет бесплатная SIM-карта (при необходимости).
«Золотые» номера оператора с красивыми комбинациями цифр, например с 55-99 или 61-16 на конце.
Простые номера с произвольными комбинациями цифр (бесплатно).
При выборе любого товара он автоматически резервируется на 30 минут – за это время пользователь может оформить заказ и выбрать способ его доставки.
Покупки в интернет-магазине Tele2 оплачиваются банковской картой или наличными при получении товара (исключение – переход на новый тариф для абонентов оператора, который оплачивается с баланса телефона). Заказ может быть доставлен курьером в течение 1-2 дней в будни с 10:00 до 21:00 и в выходные с 10:00 до 18:00, а также получен самим клиентом на одном из пунктов выдачи. Адрес последнего согласуется с покупателем сразу же после оформления заказа.
Вне зависимости от выбранного способа получения товара доставка по Москве и Санкт-Петербургу является бесплатной. Стоимость курьерской доставки в регионах зависит от адреса клиента. Курьер связывается с заказчиком за час до прибытия на место. Максимальное время ожидания сотрудника – 15 минут. Внимание! В случае покупки SIM-карты при получении заказа необходимо иметь при себе паспорт.
Необходимо зайти на страницу Tele2 и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Tele2 необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 17
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Tele2.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Дарим красивый номер при подключении тарифа «Мой онлайн+»
|gol***
|Скидка
|Дисконт 10% на абонентскую плату при объединении в группу 4 SIM
|не требуется
|Скидка
|При оплате услуг картой VISA дополнительная скидка 5%
|не требуется
|Скидка
|При объединении в группу 5 SIM скидка на абонентскую плату 15%
|не требуется
|Скидка
|Тарифный план "Мой разговор" всего 255 рублей в месяц
|не требуется
|Скидка
|Узнайте обо всех акциях от партнеров Теле2 в одном разделе
|не требуется
|Скидка
|Цветы и композиции от AMF.RU с выгодой 10% абонентам Теле2
|не требуется
|Скидка
|Заказывайте цветы, еду, подарки на маркетплейсе Flowwow с выгодой 250 рублей
|не требуется
|Скидка
|MYBOOK дарит Премиум-подписку абонентам Теле2
|не требуется
|Скидка
|Ролл «Калифорния Спайс» в подарок при заказе от 600 рублей
|не требуется