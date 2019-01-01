Спасибо за оценку!

4 оценки поставлены средняя 5

Промокоды и скидки Теле2 | Март 2021

Выгодные тарифы и лучшие промокоды от Тele2. Активных купонов: 17

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Скидка
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Истекает через 15 дней

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Скидка
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Скидка
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1200Р
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Скидка
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Скидка
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Tele2 позаботились не только о том, чтобы их пользователи никогда не испытывали неудобств с сотовой связью, но так же и о том, чтобы они всегда радовались новым акциям и скидкам! В удобном интернет-магазине Вас ждут множество выгодных предложений, радостные понедельники, промокоды т ... еле2 на покупку номера, кэшбек и многое другое! А программа лояльности позволит Вам дополнительно порадовать себя скидками в других сферах. Так же в режиме онлайн Вы можете выбрать и настроить свой тариф, смартфон и ознакомиться с дополнительной информацией о мире мобильной связи.


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Контакты Tele2

Телефон:
8 (495) 97-97-611

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

4 оценки поставлены средняя 5

Больше акций, скидок и купонов теле2

Tele2 позаботились не только о том, чтобы их пользователи никогда не испытывали неудобств с сотовой связью, но так же и о том, чтобы они всегда радовались новым акциям и скидкам! В удобном интернет-магазине Вас ждут множество выгодных предложений, радостные понедельники, промокоды т ... еле2 на покупку номера, кэшбек и многое другое! А программа лояльности позволит Вам дополнительно порадовать себя скидками в других сферах. Так же в режиме онлайн Вы можете выбрать и настроить свой тариф, смартфон и ознакомиться с дополнительной информацией о мире мобильной связи.


Посетить Tele2
Контакты Tele2

Телефон:
8 (495) 97-97-611

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Ситилинк
МТС
Huawei
Reg.ru
Frendi
Билайн
123.ru
Нетология
Xiaomi

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Специальные предложения от Tele2

Как использовать промокод Теле2

Как использовать промокод Теле2

Как и все крупные компании, Tele 2 предлагает клиентам множество возможностей сэкономить на покупках в интернет-магазине. Промокоды – самый доступный способ. Эти подарочные купоны представляют собой уникальную комбинацию из цифр и букв, которая дает право клиенту принять участие в определенной акции или получить скидку. На этой странице представлены все актуальные промокоды для покупок в интернет-магазине Tele2. Чтобы воспользоваться одним из них, вам необходимо:

  1. Кликнуть на подходящую акцию.

  2. Скопировать открывшийся промокод (обычно комбинация автоматически сохраняется в буфере, но могут случаться и сбои).

  3. Перейти в интернет-магазина (перенаправление происходит автоматически). 

  4. Найти нужный раздел сайта и выбрать товары или услуги. 

  5. Добавить позиции в корзину.

  6. Нажать на кнопку «Оформить заказ». 

  7. В поле «Введите промокод» вставить ранее скопированный код и нажать на кнопку «Применить».

  8. Убедиться в получении скидки и завершить оформление заказа.

Screenshot_4.png

В некоторых случаях купон может оказаться недействительным вследствие технической ошибки или досрочного окончания акции. Если это произошло, свяжитесь со службой поддержки интернет-магазина по указанному номеру (в апреле 2020 – это 8 (495) 97-97-611 или 611 для абонентов компании).

Определенные промокоды распространяются только на отдельные категории товаров, и это всегда указывается в их условиях. Иногда скидочный купон использовать не получится. Когда товар уже участвует в акции, скидки по бонусным предложениям и промокодам не суммируются между собой. Но ничто не мешает применить промокод для другой покупки.

Качественная связь с Теле2

Качественная связь с Теле2

Одним из крупнейших сотовых операторов РФ является Tele2, услугами которого пользуется около 45 миллионов российских абонентов. Сегодня сеть этой компании работает в 67 регионах страны в стандартах сотовой связи GSM, 3G и LTE. Tele2 стала первым в России оператором, запустившим пилотную зону 5G на Тверской улице в августе 2019 года. Абоненты компании могут пополнить свой баланс в любом терминале страны, а также с банковской карты или электронного кошелька. 

Теле2 – один из немногих российских сотовых операторов, разработавших собственный бренд смартфонов. Фирменные модели имеют низкую цену и доступны в салонах сети или в официальном интернет-магазине. На сайте оператора можно приобрести сотовые телефоны разных марок, мобильные номера, а также выбрать тариф для своей SIM-карты.

Выгодные покупки в интернет-магазине Tele2

Выгодные покупки в интернет-магазине Tele2

Промокод – не единственный способ получить скидку на покупку в интернет-магазине этого оператора. Совершать выгодные операции здесь можно и другими методами:

  • регулярно просматривать действующие акции сотового оператора на нашем сайте;

  • подключиться к сообществу и стать участником программы лояльности;

  • приобрести сразу несколько номеров за одну покупку;

  • подписаться на email-рассылку компании.

Все абоненты данного мобильного оператора получают больше выгод и скидок, а также эксклюзивные купоны для покупок на сайте. К ним могут относиться не только дисконты на какие-то категории товаров, но и беспроцентная рассрочка, бесплатный антивирус и многое другое. Можно стать абонентом Tele2, сохранив номер своего прежнего российского оператора. Эта услуга бесплатна, новая SIM-карта доставляется курьером по указанному адресу. 

Популярные товары в магазине Теле2

Популярные товары в магазине Теле2

На некоторые популярные категории в интернет-магазине Tele2 периодически дают скидки, для получения которых не нужно использовать промокоды или становиться участником программы лояльности. К ним относятся:

  • Смартфоны производства Tele2. Они содержат все необходимые функции, имеют приятный внешний вид и при этом недорого стоят. В комплекте к телефону идет бесплатная SIM-карта (при необходимости).

  • «Золотые» номера оператора с красивыми комбинациями цифр, например с 55-99 или 61-16 на конце. 

  • Простые номера с произвольными комбинациями цифр (бесплатно).

При выборе любого товара он автоматически резервируется на 30 минут – за это время пользователь может оформить заказ и выбрать способ его доставки.

Условия оплаты и доставки заказов на сайте Tele2

Условия оплаты и доставки заказов на сайте Tele2

Покупки в интернет-магазине Tele2 оплачиваются банковской картой или наличными при получении товара (исключение – переход на новый тариф для абонентов оператора, который оплачивается с баланса телефона). Заказ может быть доставлен курьером в течение 1-2 дней в будни с 10:00 до 21:00 и в выходные с 10:00 до 18:00, а также получен самим клиентом на одном из пунктов выдачи. Адрес последнего согласуется с покупателем сразу же после оформления заказа. 

Вне зависимости от выбранного способа получения товара доставка по Москве и Санкт-Петербургу является бесплатной. Стоимость курьерской доставки в регионах зависит от адреса клиента. Курьер связывается с заказчиком за час до прибытия на место. Максимальное время ожидания сотрудника – 15 минут. Внимание! В случае покупки SIM-карты при получении заказа необходимо иметь при себе паспорт.

Часто задаваемые вопросы про Tele2

★ Как получить промокоды в Tele2?

Необходимо зайти на страницу Tele2 и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Tele2?

Чтобы воспользоваться промокодом от Tele2 необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Tele2 доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 17

★ Все ли предложения Tele2 актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Tele2.

★ Почему стоит использовать купоны Tele2?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Tele2

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодДарим красивый номер при подключении тарифа «Мой онлайн+»gol***
СкидкаДисконт 10% на абонентскую плату при объединении в группу 4 SIMне требуется
СкидкаПри оплате услуг картой VISA дополнительная скидка 5%не требуется
СкидкаПри объединении в группу 5 SIM скидка на абонентскую плату 15%не требуется
СкидкаТарифный план "Мой разговор" всего 255 рублей в месяцне требуется
СкидкаУзнайте обо всех акциях от партнеров Теле2 в одном разделене требуется
СкидкаЦветы и композиции от AMF.RU с выгодой 10% абонентам Теле2не требуется
СкидкаЗаказывайте цветы, еду, подарки на маркетплейсе Flowwow с выгодой 250 рублейне требуется
СкидкаMYBOOK дарит Премиум-подписку абонентам Теле2не требуется
СкидкаРолл «Калифорния Спайс» в подарок при заказе от 600 рублейне требуется

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