Как использовать промокод Теле2

Как и все крупные компании, Tele 2 предлагает клиентам множество возможностей сэкономить на покупках в интернет-магазине. Промокоды – самый доступный способ. Эти подарочные купоны представляют собой уникальную комбинацию из цифр и букв, которая дает право клиенту принять участие в определенной акции или получить скидку. На этой странице представлены все актуальные промокоды для покупок в интернет-магазине Tele2. Чтобы воспользоваться одним из них, вам необходимо:

Кликнуть на подходящую акцию. Скопировать открывшийся промокод (обычно комбинация автоматически сохраняется в буфере, но могут случаться и сбои). Перейти в интернет-магазина (перенаправление происходит автоматически). Найти нужный раздел сайта и выбрать товары или услуги. Добавить позиции в корзину. Нажать на кнопку «Оформить заказ». В поле «Введите промокод» вставить ранее скопированный код и нажать на кнопку «Применить». Убедиться в получении скидки и завершить оформление заказа.

В некоторых случаях купон может оказаться недействительным вследствие технической ошибки или досрочного окончания акции. Если это произошло, свяжитесь со службой поддержки интернет-магазина по указанному номеру (в апреле 2020 – это 8 (495) 97-97-611 или 611 для абонентов компании).

Определенные промокоды распространяются только на отдельные категории товаров, и это всегда указывается в их условиях. Иногда скидочный купон использовать не получится. Когда товар уже участвует в акции, скидки по бонусным предложениям и промокодам не суммируются между собой. Но ничто не мешает применить промокод для другой покупки.