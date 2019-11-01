Пользовательское соглашение Редакция от 01.11.2019 г.

Настоящее Пользовательское соглашение определяет условия использования Пользователями материалов и сервисов сайта https://promokod.eg.ru/. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего законодательства Российской Федерации. Настоящее Пользовательское соглашение является публичной офертой. Использование Вами Сервиса любым способом и в любой форме в пределах его объявленных функциональных возможностей, включая: просмотр Сайта;

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1. Общие положения 1.1 В настоящем документе применяются следующие термины и определения: а) Сервис – совокупность функциональных возможностей программно-аппаратных средств, к которым Пользователю предоставляется доступ в целях информационного обслуживания. б) Сайт – автоматизированная информационная система, доступная в сети Интернет по адресу (включая поддомены): https://www.eg.ru в) Пользователь – посетитель Сайта. г) Услуги – предоставление Пользователям на безвозмездной основе информации о специальных предложениях, распродажах, скидках и акциях в интернет-магазинах, в онлайн-сервисах и на любых других сайтах..

2. Общие условия пользования Сервисом 2.1. Обязательным условием заключения настоящего Пользовательского Соглашения является полное и безоговорочное принятие и соблюдение Пользователем в установленных ниже случаях требований и положений, определенных следующими документами (далее по тексту – Обязательные документы): а) Политика обработки персональных данных, размещенная и/или доступная в сети Интернет по адресу https://promokod.eg.ru/politika-konfidencialnostiy, которая содержит правила обработки персональных данных, а также предоставления и использования конфиденциальной информации, включая персональные данные Пользователя. б) Политика cookies, размещенная и/или доступная в сети Интернет по адресу https://promokod.eg.ru/cookie-policy, которая содержит правила использования cookies. 2.2. Администрация Сайта вправе устанавливать лимиты и вводить иные технические ограничения использования Сервиса, которые время от времени будут доводиться до сведения Пользователей в форме и способом по выбору Администрации Сайта.

3. Ограничения Соглашаясь с условиями настоящего Пользовательского соглашения, Вы понимаете и признаете, что: 3.1. К отношениям Сторон по предоставлению Сервиса на безвозмездной основе не подлежат применению положения законодательства о защите прав потребителей. 3.2. Сервис предоставляется для использования в информационно-развлекательных целях на условиях «как есть», в связи с чем Пользователям не представляются какие-либо гарантии, что Сервис будет соответствовать всем требованиям Пользователя; услуги будут предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок; результаты, которые могут быть получены с использованием Сервиса, будут точными и надежными; качество какого-либо продукта, услуги, информации и контента, полученных с использованием Сервиса, будет соответствовать ожиданиям Пользователя; все ошибки в контенте и/или программном обеспечении Сервиса будут исправлены. 3.3. Поскольку Сервис находится на стадии постоянного дополнения и обновления новых функциональных возможностей, форма и характер предоставляемых услуг могут время от времени меняться без предварительного уведомления Пользователя. Администрация Сайта вправе по собственному усмотрению прекратить (временно или окончательно) предоставление услуг (или каких-либо отдельных функций в рамках услуг) всем Пользователям вообще или вам, в частности, без вашего предварительного уведомления. 3.4. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте. 3.5. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями о такой регистрации, товарами или услугами, доступными на или полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную на Сайте информацию или ссылки на внешние ресурсы.

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