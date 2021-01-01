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Наверняка не раз на улицах встречали людей в ярких башмаках. Помимо того, что компания Timberland задала тренд в обувной индустрии, товары отличаются качеством и экологичностью производства. Топсайдеры, лоферы, челси или просто ботинки ждут будущих владельцев на сайте, так же, как и ... курьер для доставки заказа уже на низком старте. При этом услуга будет оказана бесплатно при сумме заказа 10000 рублей. Будьте в топе Streetwear!
Юридический адрес:
г. Москва, Трубная площадь, дом 2, эт. 1, пом. I, ком. 55
Электронная почта:
e-shop@timberland.ru
Телефон:
+7(495)705-93-40
Соц. сети:
2 оценки поставлены средняя 5
Наверняка не раз на улицах встречали людей в ярких башмаках. Помимо того, что компания Timberland задала тренд в обувной индустрии, товары отличаются качеством и экологичностью производства. Топсайдеры, лоферы, челси или просто ботинки ждут будущих владельцев на сайте, так же, как и ... курьер для доставки заказа уже на низком старте. При этом услуга будет оказана бесплатно при сумме заказа 10000 рублей. Будьте в топе Streetwear!
Юридический адрес:
г. Москва, Трубная площадь, дом 2, эт. 1, пом. I, ком. 55
Электронная почта:
e-shop@timberland.ru
Телефон:
+7(495)705-93-40
Соц. сети:
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Американский бренд обуви и одежды Timberland приобрел популярность благодаря легендарным желтым ботинкам, изготовленным по технологии прямого литья. Этот метод делает обувь абсолютно водонепроницаемой, что позволяет носить ее в любое время года.
В 1986 году в Ньюпорте открылся первый торговый зал Timberland. Позже фирменные магазины появились в Великобритании, Испании и других странах мира, в том числе в России. Изначально специализацией компании было производство обуви для туризма, альпинизма и повседневных занятий. Со временем в ассортименте появилась одежда и аксессуары.
Список предложений на сайте организации постоянно расширяется. Чтобы сделать продукцию бренда доступнее для среднестатистического потребителя, Тимберленд предлагает акции и купоны на отдельные позиции и весь ассортимент.
Действующие скидки ритейлера можно найти на нашем сайте. Чтобы ими воспользоваться, следует кликнуть на предложение и перейти на страницу акции. При этом переадресация и сохранение промокода (если он требуется) произойдет автоматически. Фильтры сайта позволяют сортировать лоты по сезону, цвету и другим параметрам, при этом цены даны уже со скидкой.
На странице товара новым пользователям предлагается бонус за подписку, который позволит получить скидку на первую покупку. Здесь дано полное описание, указаны условия доставки и размеры, опубликованы отзывы покупателей.
На странице оформления заказа появятся ячейки для ввода промокода и номера бонусной карты. На этом этапе нужно указать контактную информацию, выбрать способ оплаты, указать город, адрес доставки и комментарий офферы (при необходимости).
Среди постоянных дисконтных предложений ритейлера:
промокоды за подписку и на первый заказ;
сезонные распродажи вещей из старых коллекций;
дополнительный дисконт при предоплате онлайн;
бесплатная доставка при заказе от определенной суммы;
распродажи и промокоды на скидку в отдельных категориях;
скидочные купоны на второй и третий лот в рамках одного чека;
дисконт на определенные позиции;
скидки на товары из раздела OUTLET;
конкурсы в рамках социальных проектов с ценными призами.
Каждому клиенту компания предлагает присоединиться к клубу покупателей и получить бонусную карту. Программа лояльности работает в торговых залах и официальном интернет-магазине.
Клубная карта дает возможность:
В числе первых получать информацию о новых коллекциях, актуальных акциях, купонах и других мероприятиях ритейлера.
Копить бонусные баллы и рассчитываться ими за покупки в размере до 20% от их стоимости, а также повышать статус постоянного покупателя с каждым новым приобретением. За каждый чек присваивается 5% от его суммы. Также Timberland начисляет бонусы в рамках отдельных мероприятий.
Магазин доставляет заказы курьерской службой по всей России, кроме полуострова Крым. В момент вручения заказа клиент может примерить изделие и при необходимости отказаться от него, указав причину в сопутствующих документах. Расценки на услуги курьера зависят от региона доставки. В рамках акций и по промокодам плата за логистику может не взиматься.
Для регионов, где есть торговые залы Timberland, предусмотрен самовывоз в течение 3 дней после бронирования товара. Для этого потребуется зарезервировать лот в любой розничной точке продаж и выкупить заказ в трехдневный срок. Произвести платеж можно онлайн на сайте Timberland или при получении. К оплате принимаются банковские карты и наличные в сумме до 150 000 р.
Возврат возможен по любой причине в течение 7 дней при условии сохранения чека. Бракованные изделия и перепутанные артикулы возвращаются согласно Закону «О защите прав потребителей» и Постановлению Правительства страны №612 «Об утверждении Правил продажи дистанционным способом»
Товары по сниженным ценам представлены в разделе OUTLET. Повышенным спросом покупателей пользуются женские, мужские и детские ботинки из премиального водонепроницаемого нубука.
В весенне-летнем сезоне 2020 года Тимберленд представляет новинку — мужскую модель Earth Rally, которая уже доступна в интернет-магазине. Также часто покупают:
демисезонные куртки-бомберы, пуховики, жилеты, ветровки и куртки-милитари;
толстовки, футболки, джемперы, рубашки, брюки и шорты;
кроссовки, кеды, слипоны, сапоги, полуботинки, челси, сандалии и мокасины;
аксессуары: кепки, перчатки, сумки, рюкзаки, носки, шапки и шарфы.
В сезон распродаж эти группы товаров можно купить со скидкой более 50%. При оплате онлайн на сайте Timberland даст дополнительный дисконт (без промокода), а также может предложить бесплатную доставку. При этом сохраняется возможность применения бонусной карты.
Необходимо зайти на страницу Timberland и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Timberland необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 10
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Timberland.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|При оплате картой онлайн скидка 3%
|не требуется
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|Получи выгоду за подписку на рассылку новостей 500 рублей
|не требуется
|Скидка
|При покупке от 10000 рублей доставка бесплатная с купоном New Balance
|не требуется
|Скидка
|Дарим 1000 бонусов за регистрацию в клубе Timberland
|не требуется
|Скидка
|5% от каждой покупки вернем на бонусную карту
|не требуется
|Скидка
|Бонусами Timberland оплати до 20% от суммы чека
|не требуется