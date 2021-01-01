Краткое описание бренда Timberland

Американский бренд обуви и одежды Timberland приобрел популярность благодаря легендарным желтым ботинкам, изготовленным по технологии прямого литья. Этот метод делает обувь абсолютно водонепроницаемой, что позволяет носить ее в любое время года.

В 1986 году в Ньюпорте открылся первый торговый зал Timberland. Позже фирменные магазины появились в Великобритании, Испании и других странах мира, в том числе в России. Изначально специализацией компании было производство обуви для туризма, альпинизма и повседневных занятий. Со временем в ассортименте появилась одежда и аксессуары.

Список предложений на сайте организации постоянно расширяется. Чтобы сделать продукцию бренда доступнее для среднестатистического потребителя, Тимберленд предлагает акции и купоны на отдельные позиции и весь ассортимент.