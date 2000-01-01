5 оценок поставлено средняя 5
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«Tom Tailor» это высококачественная одежда немецкой марки для повседневной жизни и отдыха. В официальном интернет-магазине Вы найдете полную линейку размерного ряда, удобный калькулятор размеров, широкий ассортимент, выгодные акции и удобную бонусную программу. Пользуйтесь услугой п ... римерки в регионах Москва и Санкт-Петербург, подписывайтесь на новостную рассылку и наслаждайтесь настоящим немецким качеством изделий! Вы хотели бы совершить свою первую выгодную покупку прямо сегодня? Отлично, просто скопируйте один из промокодов Том Тейлор и вставьте его на странице оплаты заказа.
Юридический адрес:
119034, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 23, стр. 3, пом. III, ком.1
Электронная почта:
service@tom-tailor.ru
Телефон:
8 (800) 200-52-59
Соц. сети:
5 оценок поставлено средняя 5
«Tom Tailor» это высококачественная одежда немецкой марки для повседневной жизни и отдыха. В официальном интернет-магазине Вы найдете полную линейку размерного ряда, удобный калькулятор размеров, широкий ассортимент, выгодные акции и удобную бонусную программу. Пользуйтесь услугой п ... римерки в регионах Москва и Санкт-Петербург, подписывайтесь на новостную рассылку и наслаждайтесь настоящим немецким качеством изделий! Вы хотели бы совершить свою первую выгодную покупку прямо сегодня? Отлично, просто скопируйте один из промокодов Том Тейлор и вставьте его на странице оплаты заказа.
Юридический адрес:
119034, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 23, стр. 3, пом. III, ком.1
Электронная почта:
service@tom-tailor.ru
Телефон:
8 (800) 200-52-59
Соц. сети:
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Наш сервис предоставляет пользователям действующие акции и скидочные купоны. Воспользоваться бонусом разрешается один раз, при этом подарочные предложения могут суммироваться (не больше 70% от цены).
Чтобы активировать промокод, следует нажать на кнопку напротив и переместиться на сайт магазина. Код автоматически сохранится в буфере. В динамичной ленте главной страницы вы найдете актуальные акции, промокоды, выгодные предложения и популярные коллекции. В карточке товара указаны подробные характеристики лота. Здесь нужно выбрать цвет и размер, а еще можно почитать отзывы покупателей. Дополнительно к скидке по промокоду ритейлер предлагает дисконт на первый заказ за подписку.
После перехода на страницу оформления заказа появится поле для ввода кода купона. Чтобы его применить, достаточно просто вставить данные из буфера.Также на этом этапе нужно сообщить адрес, выбрать способ получения и указать персональные данные.
При онлайн-оплате через сайт ритейлер может предложить дополнительную скидку. После ввода платежной информации и оплаты процесс оформления завершается.
Акции, распродажи и промокоды — основа маркетинговой политики ритейлера Том Тэйлор. Мероприятия, которые проводятся постоянно:
Бессрочная программа, в рамках которой новым подписчикам дарятся 500 рублей. Купон можно применить в течение двух недель на чек от 3 000 рублей, в том числе на первую покупку.
Подарочный бонус в честь дня рождения подписчика. Программа действует за неделю до и две недели после знаменательной даты.
Распродажа ассортимента из прошлых и новых коллекций с дисконтом до 70%.
Дополнительные скидки и бонусы на карту для участников программы лояльности Tom Tailor за приобретение определенного количества лотов.
Чтобы сделать шопинг в магазине Том Тэйлор еще выгоднее, рекомендуется оформить бонусную карту магазина. Сделать это можно на сайте продавца, в мобильном приложении, торговом зале или через бота в Телеграм. Подробнее об условиях программы лояльности читайте на официальном сайте ритейлера.
С момента активации программы покупателю начисляется 5% от каждого чека по курсу: 1 балл равен 1 рублю. В рамках текущих акций процент может быть увеличен. Потратив больше 20 тысяч рублей (апрель 2020), клиент переходит в статус VIP, а процент начисления бонусов увеличивается до 10%. Полученными баллами разрешают оплатить до половины стоимости лота. При этом совокупный дисконт по всем акциям и промокодам не может превысить 70%.
Этот немецкий бренд мужской, женской и детской повседневной одежды появился более полувека назад в Гамбурге. Сегодня собственные и франчайзинговые магазины компании Tom Tailor открыты во многих странах мира.
Торговые точки бренда работают по всей России, от Москвы до Якутска. Жители многих крупных городов могут посетить фирменный магазин для ознакомления с товаром и примерок. Если заведений поблизости нет, круглосуточно доступны онлайн-покупки. Актуальные и прошлые коллекции бренда можно купить на сайте с доставкой по всей стране. При онлайн-шопинге предлагают скидки по промокодам и другим акциям.
Ритейлер доставляет посылки несколькими способами:
курьерской службой;
до пунктов самовывоза;
Почтой России;
до постаматов.
При доставке курьером клиент может примерить изделие и оплатить только то, что подошло. После выбора способа доставки на странице заказа цена рассчитается автоматически. При сумме покупок от 5000 рублей плата за транспортные расходы не взимается.
В онлайн-магазине Tom Tailor можно рассчитываться наличными, банковской картой при получении или в процессе оформления заказа на сайте. Владельцам карт «Совесть» и «Халва» предоставляется беспроцентная рассрочка от 3 месяцев при предоплате онлайн.
В апреле 2020 года раздел SALE интернет-магазина Том Тэйлор предлагает более 1700 наименований мужской и женской одежды со скидками до 70% по специальным промокодам.
Среди лидеров продаж в мужской категории: джинсы JOSH REGULAR SLIM JEANS, куртки Marvin Straight Jeans и Josh Regular Slim Jeans и толстовка TT Denim. С большим дисконтом продаются жилеты, пальто, брюки/джинсы, шорты, футболки/поло. Всегда в продаже: лонгсливы, свитеры, толстовки, кардиганы, худи, пуловеры/джемперы, пиджаки, свитшоты, рубашки, аксессуары, нижнее белье, головные уборы. Большой выбор классической и молодежной обуви.
Для женщин магазин предлагает скидку + промокод на такие популярные лоты: куртки, пуховики, ветровки и пальто Том тэйлор Denim и парки в утилитарном стиле. Весной 2020 года Tom Tailor также распродает одежду и аксессуары следующих наименований: миди, макси и мини-юбки, брюки из денима, шорты, комбинезоны, брюки-кюлоты, футболки и топы, толстовки, аксессуары и другие вещи для женщин.
Необходимо зайти на страницу Tom Tailor и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Tom Tailor необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 11
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Tom Tailor.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Том Тйлор промокод на скидку 5% на ВСЁ при оплате онлайн
|не ***
|Скидка
|При заказе от 5000 рублей доставка бесплатно
|не требуется
|Скидка
|При покупке от трех вещей скидка 20% на новую коллекцию
|не требуется
|Скидка
|Женские куртки с выгодой до 50%
|не требуется
|Скидка
|Дисконт до 60% на мужские пальто
|не требуется
|Скидка
|До минус 30% на мужские джинсы
|не требуется
|Скидка
|Платья с выгодой до 40%
|не требуется