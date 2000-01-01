Как получить скидку в интернет-магазине Tom Tailor

Наш сервис предоставляет пользователям действующие акции и скидочные купоны. Воспользоваться бонусом разрешается один раз, при этом подарочные предложения могут суммироваться (не больше 70% от цены).

Чтобы активировать промокод, следует нажать на кнопку напротив и переместиться на сайт магазина. Код автоматически сохранится в буфере. В динамичной ленте главной страницы вы найдете актуальные акции, промокоды, выгодные предложения и популярные коллекции. В карточке товара указаны подробные характеристики лота. Здесь нужно выбрать цвет и размер, а еще можно почитать отзывы покупателей. Дополнительно к скидке по промокоду ритейлер предлагает дисконт на первый заказ за подписку.

После перехода на страницу оформления заказа появится поле для ввода кода купона. Чтобы его применить, достаточно просто вставить данные из буфера.Также на этом этапе нужно сообщить адрес, выбрать способ получения и указать персональные данные.

При онлайн-оплате через сайт ритейлер может предложить дополнительную скидку. После ввода платежной информации и оплаты процесс оформления завершается.