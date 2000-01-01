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Магазин «Утконос» – лидер в онлайн торговле продуктами питания и сопутствующими товарами. На их официальном сайте Вы найдете большой выбор продуктов, косметики, зоотоваров, товаров для отдыха и многое другое. А также потрясающие подарки к Дню учителя. А ежедневные привлекательные ак ... ции позволят сэкономить при покупке. Все еще сомневаетесь? Примените один из наших промокодов утконос на сентябрь 2019 уже сегодня и оцените великолепный сервис со скидкой! Спешите, многие промокоды ограничены по сроку действия.
Юридический адрес:
127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.2/3, стр.1
Электронная почта:
info@utkonos.ru
Телефон:
8 (495) 777 5 444
Соц. сети:
4 оценки поставлены средняя 2.7
Магазин «Утконос» – лидер в онлайн торговле продуктами питания и сопутствующими товарами. На их официальном сайте Вы найдете большой выбор продуктов, косметики, зоотоваров, товаров для отдыха и многое другое. А также потрясающие подарки к Дню учителя. А ежедневные привлекательные ак ... ции позволят сэкономить при покупке. Все еще сомневаетесь? Примените один из наших промокодов утконос на сентябрь 2019 уже сегодня и оцените великолепный сервис со скидкой! Спешите, многие промокоды ограничены по сроку действия.
Юридический адрес:
127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.2/3, стр.1
Электронная почта:
info@utkonos.ru
Телефон:
8 (495) 777 5 444
Соц. сети:
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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Промокод – носитель уникальной комбинации цифр и букв, дающей право на льготные условия при покупке. Он предоставляется в форме купона (бумажного, пластикового) или в электронном виде. Вы можете бесплатно воспользоваться любым бонусом на этой странице:
Скопируйте код, нажав кнопку «Открыть промокод».
Перейдите на сайт продавца.
Поместите товары в корзину.
Заполните поле «Введите код» и нажмите «Применить».
Проверьте, изменилась ли цена.
Продолжайте оформление заказа.
Промокоды дают право на скидку в виде фиксированной суммы или процента от стоимости заказа. Также предлагают купоны на бесплатную доставку. Магазин Utkonos часто дарит клиентам подарки в рамках разных акций. Активировав такой промокод, вы бесплатно получите в корзину дополнительный товар. Купоны в форме процентов от стоимости нельзя применить для оплаты доставки.
Невозможно получить бонус после окончания акции. Компания может и досрочно закрыть программу, не уведомляя клиентов по отдельности. Перед активацией убедитесь, что промокод распространяется на выбранный товар. Обычно в условиях прописывается минимальная стоимость заказа – 1,5 тыс. рублей (апрель 2020). В отдельных акциях эту сумму уменьшают или полностью убирают ограничение. Промокод нельзя использовать, если продукт уже продается по сниженной цене.
Доставка продуктов питания и товаров для дома из онлайн-магазина «Утконос» – услуга, доступная жителям Москвы, МО, Тулы, Твери и Калуги. Ассортимент компании насчитывает более 40 тыс. позиций. Зачастую продукцию можно приобрести со скидкой, используя бесплатные промокоды с этой страницы.
Товары можно заказывать, не авторизуясь на сайте. Для этого достаточно нажать кнопку «Купить без регистрации». Однако статус постоянного клиента дает много преимуществ. Зарегистрированные посетители и пользователи приложения получают на электронную почту промокоды и сообщения о текущих акциях.
Каждая позиция на сайте Utkonos подробно описана и снабжена фотографией. Для быстрого поиска конкретного продукта введите его название в строке, расположенной рядом с каталогом в верхней части главной страницы. Если что-то непонятно, внизу есть раздел «Вопросы и ответы». Телефонная линия доступна круглосуточно.
Промокоды и дисконты распространяются на большинство позиций в ассортименте, однако для ряда категорий сделано исключение:
алкоголь;
лекарственные средства;
табачные изделия;
другие товары, на которых действуют ограничения по законам РФ.
Главное направление сайта Utkonos – продовольствие и напитки. Можно заказать готовые блюда и наборы для для домашней кулинарии. Разнообразный выбор в категориях детского и здорового питания. В разделе «Наша марка» представлены фирменные продукты продавца: хлебобулочные изделия, соки, мед, консервация и пр.
Ассортимент онлайн-магазина «Утконос» не ограничивается едой и напитками. На сайте также продают товары для дома и дачи, бытовую химию, косметические средства, корма и аксессуары для животных, канцтовары и детские игрушки. В разделе «Аптека» доступны медицинские изделия и препараты, для которых не нужно разрешение врача.
Для покупок по льготной цене часто не нужно активировать код купона. Сайт постоянно устанавливает скидки на разные категории товаров. Отдельные позиции дешевеют на 40–60%. Самые интересные варианты отображаются на главной странице. Определить дисконтное предложение и его выгоду можно по перечеркнутому старому ценнику.
Оптовикам тоже постоянно предоставляют дисконт. Чтобы видеть только акционные цены, используйте фильтр «Со скидкой». «Утконос» приглашает к сотрудничеству заведения общепита и продовольственные магазины, а также компании, бизнес которых напрямую не связан с продуктами питания.
Посылки собирают на автоматизированном складе в полном соответствии с действующими стандартами. Строго соблюдаются нормы контроля годности и товарного соседства. Курьеры доставляют продукты, соблюдая правильный режим транспортировки. Жителям столицы товар привозят в день заказа, если заявка поступила не слишком поздно. Посылку можно получить и в фирменном продуктомате.
Допускается оплата как наличными деньгами (курьеру), так и банковской картой. Перевести средства можно через терминал «Сбербанка», онлайн-банкинг и сервисы Apple Pay и Google Pay. При любом способе расчета покупатель получает на почту электронный чек. При доставке посылки курьером должны выдать товарную накладную.
Согласно закону о потребителях, можно отказаться от покупки. Продукты питания принимают назад только при условии ненадлежащего качества. При отмене покупки или частичном возврате код аннулируется. Во втором случае магазин «Утконос» пересчитывает стоимость оставшихся позиций в чеке по полной цене. Воспользоваться скидочным купоном после отмены заказа больше не получится.
Необходимо зайти на страницу Утконос и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Утконос необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 12
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Утконос.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
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|Утконос промокод на скидку 500 рублей на первый заказ
|не ***
|Промокод
|Промокод Утконос: -1000 рублей на второй заказ
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|Скидка
|Выгода до 60% на распродаже товаров для дома и продуктов
|не требуется
|Скидка
|Экономия до 45% на товары для уборки и стирки
|не требуется
|Скидка
|Скидка до 25% на корма для котов
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|Скидка
|Скидка до 40% на товары для Масленицы
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|Скидка
|Дисконт до 15% на аминокислоты
|не требуется