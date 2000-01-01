Как использовать промокоды «Утконос»

Промокод – носитель уникальной комбинации цифр и букв, дающей право на льготные условия при покупке. Он предоставляется в форме купона (бумажного, пластикового) или в электронном виде. Вы можете бесплатно воспользоваться любым бонусом на этой странице:

Скопируйте код, нажав кнопку «Открыть промокод». Перейдите на сайт продавца. Поместите товары в корзину.

Заполните поле «Введите код» и нажмите «Применить». Проверьте, изменилась ли цена. Продолжайте оформление заказа.

Промокоды дают право на скидку в виде фиксированной суммы или процента от стоимости заказа. Также предлагают купоны на бесплатную доставку. Магазин Utkonos часто дарит клиентам подарки в рамках разных акций. Активировав такой промокод, вы бесплатно получите в корзину дополнительный товар. Купоны в форме процентов от стоимости нельзя применить для оплаты доставки.

Невозможно получить бонус после окончания акции. Компания может и досрочно закрыть программу, не уведомляя клиентов по отдельности. Перед активацией убедитесь, что промокод распространяется на выбранный товар. Обычно в условиях прописывается минимальная стоимость заказа – 1,5 тыс. рублей (апрель 2020). В отдельных акциях эту сумму уменьшают или полностью убирают ограничение. Промокод нельзя использовать, если продукт уже продается по сниженной цене.