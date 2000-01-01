Спасибо за оценку!

4 оценки поставлены средняя 2.7

Промокоды и купоны Утконосы | Март 2021

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25%
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Скидка
Скидка до 25% на корма для котов
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Скидка
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Магазин «Утконос» – лидер в онлайн торговле продуктами питания и сопутствующими товарами. На их официальном сайте Вы найдете большой выбор продуктов, косметики, зоотоваров, товаров для отдыха и многое другое. А также потрясающие подарки к Дню учителя. А ежедневные привлекательные ак ... ции позволят сэкономить при покупке. Все еще сомневаетесь? Примените один из наших промокодов утконос на сентябрь 2019 уже сегодня и оцените великолепный сервис со скидкой! Спешите, многие промокоды ограничены по сроку действия.


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Контакты Утконос

Юридический адрес:
127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.2/3, стр.1

Электронная почта:
info@utkonos.ru

Телефон:
8 (495) 777 5 444

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

4 оценки поставлены средняя 2.7

Утконос – больше, чем просто продукты

Магазин «Утконос» – лидер в онлайн торговле продуктами питания и сопутствующими товарами. На их официальном сайте Вы найдете большой выбор продуктов, косметики, зоотоваров, товаров для отдыха и многое другое. А также потрясающие подарки к Дню учителя. А ежедневные привлекательные ак ... ции позволят сэкономить при покупке. Все еще сомневаетесь? Примените один из наших промокодов утконос на сентябрь 2019 уже сегодня и оцените великолепный сервис со скидкой! Спешите, многие промокоды ограничены по сроку действия.


Посетить Утконос
Контакты Утконос

Юридический адрес:
127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.2/3, стр.1

Электронная почта:
info@utkonos.ru

Телефон:
8 (495) 777 5 444

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
iHerb
Domino's Pizza
Frendi
2 Берега
Перекресток Впрок
Аленка
Foodband

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Специальные предложения от Утконос

Как использовать промокоды «Утконос»

Как использовать промокоды «Утконос»

Промокод – носитель уникальной комбинации цифр и букв, дающей право на льготные условия при покупке. Он предоставляется в форме купона (бумажного, пластикового) или в электронном виде. Вы можете бесплатно воспользоваться любым бонусом на этой странице:

  1. Скопируйте код, нажав кнопку «Открыть промокод». 

  2. Перейдите на сайт продавца.

  3. Поместите товары в корзину.

  1. Заполните поле «Введите код» и нажмите «Применить».  

  2. Проверьте, изменилась ли цена.

  3. Продолжайте оформление заказа.

Промокоды дают право на скидку в виде фиксированной суммы или процента от стоимости заказа. Также предлагают купоны на бесплатную доставку. Магазин Utkonos часто дарит клиентам подарки в рамках разных акций. Активировав такой промокод, вы бесплатно получите в корзину дополнительный товар. Купоны в форме процентов от стоимости нельзя применить для оплаты доставки. 

Невозможно получить бонус после окончания акции. Компания может и досрочно закрыть программу, не уведомляя клиентов по отдельности. Перед активацией убедитесь, что промокод распространяется на выбранный товар. Обычно в условиях прописывается минимальная стоимость заказа – 1,5 тыс. рублей (апрель 2020). В отдельных акциях эту сумму уменьшают или полностью убирают ограничение. Промокод нельзя использовать, если продукт уже продается по сниженной цене.

Доставка из Утконос

Доставка из Утконос

Доставка продуктов питания и товаров для дома из онлайн-магазина «Утконос» – услуга, доступная жителям Москвы, МО, Тулы, Твери и Калуги. Ассортимент компании насчитывает более 40 тыс. позиций. Зачастую продукцию можно приобрести со скидкой, используя бесплатные промокоды с этой страницы.

Как работает сайт магазина «Утконос»

Как работает сайт магазина «Утконос»

Товары можно заказывать, не авторизуясь на сайте. Для этого достаточно нажать кнопку «Купить без регистрации». Однако статус постоянного клиента дает много преимуществ. Зарегистрированные посетители и пользователи приложения получают на электронную почту промокоды и сообщения о текущих акциях.  

Каждая позиция на сайте Utkonos подробно описана и снабжена фотографией. Для быстрого поиска конкретного продукта введите его название в строке, расположенной рядом с каталогом в верхней части главной страницы. Если что-то непонятно, внизу есть раздел «Вопросы и ответы». Телефонная линия доступна круглосуточно.

Популярные товары со скидкой в магазине «Утконос»

Популярные товары со скидкой в магазине «Утконос»

Промокоды и дисконты распространяются на большинство позиций в ассортименте, однако для ряда категорий сделано исключение:

  • алкоголь;

  • лекарственные средства;

  • табачные изделия;

  • другие товары, на которых действуют ограничения по законам РФ.

Главное направление сайта Utkonos – продовольствие и напитки. Можно заказать готовые блюда и наборы для для домашней кулинарии. Разнообразный выбор в категориях детского и здорового питания. В разделе «Наша марка» представлены фирменные продукты продавца: хлебобулочные изделия, соки, мед, консервация и пр. 

Ассортимент онлайн-магазина «Утконос» не ограничивается едой и напитками. На сайте также продают товары для дома и дачи, бытовую химию, косметические средства, корма и аксессуары для животных, канцтовары и детские игрушки. В разделе «Аптека» доступны медицинские изделия и препараты, для которых не нужно разрешение врача.

Другие программы онлайн-магазина «Утконос»

Другие программы онлайн-магазина «Утконос»

Для покупок по льготной цене часто не нужно активировать код купона. Сайт постоянно устанавливает скидки на разные категории товаров. Отдельные позиции дешевеют на 40–60%. Самые интересные варианты отображаются на главной странице. Определить дисконтное предложение и его выгоду можно по перечеркнутому старому ценнику. 

Оптовикам тоже постоянно предоставляют дисконт. Чтобы видеть только акционные цены, используйте фильтр «Со скидкой». «Утконос» приглашает к сотрудничеству заведения общепита и продовольственные магазины, а также компании, бизнес которых напрямую не связан с продуктами питания.

Доставка, оплата и возврат товаров «Утконос»

Доставка, оплата и возврат товаров «Утконос»

Посылки собирают на автоматизированном складе в полном соответствии с действующими стандартами. Строго соблюдаются нормы контроля годности и товарного соседства. Курьеры доставляют продукты, соблюдая правильный режим транспортировки. Жителям столицы товар привозят в день заказа, если заявка поступила не слишком поздно. Посылку можно получить и в фирменном продуктомате. 

Допускается оплата как наличными деньгами (курьеру), так и банковской картой. Перевести средства можно через терминал «Сбербанка», онлайн-банкинг и сервисы Apple Pay и Google Pay. При любом способе расчета покупатель получает на почту электронный чек. При доставке посылки курьером должны выдать товарную накладную.

Согласно закону о потребителях, можно отказаться от покупки. Продукты питания принимают назад только при условии ненадлежащего качества. При отмене покупки или частичном возврате код аннулируется. Во втором случае магазин «Утконос» пересчитывает стоимость оставшихся позиций в чеке по полной цене. Воспользоваться скидочным купоном после отмены заказа больше не получится.

Часто задаваемые вопросы про Утконос

★ Как получить промокоды в Утконос?

Необходимо зайти на страницу Утконос и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Утконос?

Чтобы воспользоваться промокодом от Утконос необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Утконос доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 12

★ Все ли предложения Утконос актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Утконос.

★ Почему стоит использовать купоны Утконос?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Утконос

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодУтконос промокод на скидку 500 рублей на первый заказне ***
ПромокодПромокод Утконос: -1000 рублей на второй заказне ***
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