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Vans – это производитель обуви и предметов одежды для занятий спортом и активного отдыха. На официальном сайте Вас ждет широкий ассортимент товаров, для вашего удобства разделенный по категориям, множество информативных статей в новостном блоке и скидки до 50% в разделе распродажи. ... Вы хотели бы приобрести обновку по выгодной цене? Воспользуйтесь одним из собранных нами промокодов Vans и насладитесь качеством оригинального продукта со скидкой! Просто скопируйте комбинацию цифр и букв и вставьте ее в специальном поле на странице оплаты заказа.
Юридический адрес:
Телефон:
8 (800) 775 1966
Соц. сети:
2 оценки поставлены средняя 5
Vans – это производитель обуви и предметов одежды для занятий спортом и активного отдыха. На официальном сайте Вас ждет широкий ассортимент товаров, для вашего удобства разделенный по категориям, множество информативных статей в новостном блоке и скидки до 50% в разделе распродажи. ... Вы хотели бы приобрести обновку по выгодной цене? Воспользуйтесь одним из собранных нами промокодов Vans и насладитесь качеством оригинального продукта со скидкой! Просто скопируйте комбинацию цифр и букв и вставьте ее в специальном поле на странице оплаты заказа.
Юридический адрес:
Телефон:
8 (800) 775 1966
Соц. сети:
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Кроме промокодов, в интернет-магазине предлагаются и другие варианты снизить цену покупок. Посредством промоакций бренд популяризует свои товары, помогая покупателям тратить на покупки меньше. Способы:
Подписаться на обновления. Для этого нужно ввести адрес своей электронной почты в соответствующее поле и нажать «Подписаться». На почту придет цифро-буквенный код, который можно использовать по инструкции. Покупатель получает скидку на первую покупку, независимо от ее суммы и способа оплаты/доставки. На почту будут приходить уведомления с интересными предложениями и другой полезной информацией.
Следить за промоакциями. В постоянном разделе «Акции» находится список действующих предложений компании. Здесь описано, как снизить цену покупки и в каких категориях находятся товары по сниженной цены. Все акции магазина появляются и на нашем сайте. Здесь легко следить за актуальными предложениями и выбирать подходящие из них. На этой странице есть и архивные данные о промокодах и распродажах, которые проходили раньше.
Посетить Sale. В эту категорию попадают модели из всех групп. Sale постоянно пополняется новыми позициями, а скидка достигает нескольких тысяч рублей. Если хотите сэкономить, в этой категории точно найдете интересные предложения.
Покупать с бесплатной доставкой. На сайте действуют промокоды на бесплатную доставку. Закажите товаров на сумму, указанную в условиях, и интернет-магазин возьмет на себя транспортные расходы.
Подписаться на аккаунты в социальных сетях. Бренд ведет несколько групп в разных социальных сетях. Там появляются публикации с анонсом новостей и распродаж, читателям раздают купоны. Чтобы присоединиться к Vans, в нижней части сайта выберите логотип социальной сети и подпишитесь на обновления.
Все промоакции бренда можно найти на этой странице. Чтобы использовать предложение, достаточно нажать «Открыть акцию» и дождаться автоматического перехода в категорию товаров со скидкой. Здесь выкладываются только актуальные промокоды. Чтобы их использовать, нужно:
Нажать кнопку «Открыть промокод». Появится новое окно, в котором будет код купона, состоящий из букв и цифр. В течение нескольких секунд откроется сайт интернет-магазина.
Выбрать товары, указав размер/цвет, и нажать «Купить».
Перейти в корзину. В форме заказа находится поле для ввода промокода.
Ввести номер скидочного купона и нажать «Примерить».
Общая сумма заказа пересчитается с учетом купона на скидку — отобразится старая и новая цена. Под полем для ввода есть ссылка, нажав на которую можно получить подсказку, как получить промокод. Если вы покупаете в Vans впервые, то здесь будет информация о том, как получить скидку на первый заказ.
Американская компания Vans была основана в 1966 году в Калифорнии. Небольшой обувной магазин, в котором изначально выставлялись только образцы, со временем вырос в огромную сеть. Сегодня продукция бренда продается в сотнях точек по всей Америке, а также многих других странах.
Компания Vans уже давно не принадлежит своим основателям. Она продана крупному холдингу VF Corporation. Новые владельцы продолжили традиции высокого качества и эргономичности обуви, не забывая о доступности товара для клиентов. В интернет-магазине регулярно проводят распродажи. Кроме того, покупатели могут использовать бесплатные промокоды, чтобы снизить цену покупки.
С момента основания бренд фокусировался на спортивной обуви — кедах с удобной посадкой, в которых легко заниматься активными видами спорта. Сейчас разнообразие товаров куда больше, но наибольшей популярностью все так же пользуются кеды. Именно с обувью чаще всего связаны акции компании. Эта категория вещей встречается на распродажах, на нее действуют промокоды. Все модели бренда в интернет-магазине сгруппированы по назначению и типу. Это разделы:
«Мужчины».
«Женщины».
«Рюкзаки».
«Новинки».
Есть отдельный пункт «Больше», где можно выбрать обувь по стилю. В разделах «Мужчины» и «Женщины» есть не только обувь, но и одежда, аксессуары, которые в последнее время активно выпускаются компанией. При изготовлении используют натуральные ткани и эко-френдли-материалы, нашлось место и синтетике, которая добавляется с целью улучшения носкости.
У бренда своя размерная сетка. Ее можно найти в карте каждого товара и в нижней части главной страницы сайта. Благодаря этому подбор вещи по размеру не станет сложной задачей.
Сегодня на сайте доступно несколько способов оплаты: наличный и безналичный расчет, рассрочка. В первом случае можно оплатить товар при получении. Если при курьерской доставке покупатель хочет внести оплату картой, нужно заранее запросить наличие платежного терминала. Клиенты могут совершить онлайн-оплату сразу после оформления заказа. Принимаются карты Visa и Mastercard. Также совершеннолетним гражданам РФ доступна рассрочка по карте «Совесть».
Для получения посылки можно выбрать одну из транспортных компаний — «Почта России», PickPoint, Hermes, или курьерскую доставку «Ванс». Посылку можно забрать из точек самовывоза и постаматов. Не забывайте использовать купоны на бесплатную доставку. Все способы получения и оплаты перечислены на сайте продавца.
Необходимо зайти на страницу Vans и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Vans необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 13
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Vans.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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