Как использовать промокод Vans

Все промоакции бренда можно найти на этой странице. Чтобы использовать предложение, достаточно нажать «Открыть акцию» и дождаться автоматического перехода в категорию товаров со скидкой. Здесь выкладываются только актуальные промокоды. Чтобы их использовать, нужно:

Нажать кнопку «Открыть промокод». Появится новое окно, в котором будет код купона, состоящий из букв и цифр. В течение нескольких секунд откроется сайт интернет-магазина. Выбрать товары, указав размер/цвет, и нажать «Купить». Перейти в корзину. В форме заказа находится поле для ввода промокода. Ввести номер скидочного купона и нажать «Примерить».

Общая сумма заказа пересчитается с учетом купона на скидку — отобразится старая и новая цена. Под полем для ввода есть ссылка, нажав на которую можно получить подсказку, как получить промокод. Если вы покупаете в Vans впервые, то здесь будет информация о том, как получить скидку на первый заказ.