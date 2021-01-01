Промокоды и скидки Вкус Вилл | Май 2021

Подробнее о сервисе доставки еды Вкусвилл

Сервис доставки еды Вкусвилл создан одноименной компанией, работающей с 2009 года. Сегодня она включает более 1000 магазинов продуктов для здорового питания и собственные фабрики по производству еды.

Заказывая готовую еду в сервисе Вкусвилл, вы экономите время. Больше не нужно задумываться, что сделать на завтрак, обед или ужин, и стоять у плиты. При этом вы гарантированно получите полезную еду. Компания тщательно отбирает поставщиков, а продукты перед передачей на кухню проходят дополнительный контроль качества.

Рационы составляют с участием профессиональных диетологов, а блюда в них не повторяются на протяжении 28 дней. При приготовлении пищи в компании не используют усилители вкуса, искусственные ароматизаторы или консерванты.

Дополнительно ритейлер предлагает использовать промокоды и другие инструменты для получения скидок.