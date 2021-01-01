Как использовать промокоды и акционные купоны в War Thunder

Первая возможность использовать промокод у игрока появляется на этапе создания учетной записи. После ввода личных данных и регистрации происходит перенаправление на страницу ввода активационного кода. Его можно купить в магазине игры, получить бесплатно в подарок от друга или найти у информационных партнеров (например, на этой странице). После введения промокода на баланс учетной записи будут зачислены Золотые Орлы или Серебряные Львы (это внутриигровые валюты) и/или предметы инвентаря, техника и т. д.

Для уже зарегистрированных ранее игроков доступен ввод кода купона на главной странице официального сайта игры. Для этого нужно выполнить следующие манипуляции:

Кликнуть по кнопке акции на странице, чтобы скопировать промокод и запустить переадресацию на сайт игры War Thunder. Авторизоваться (если нужно) и найти в правой колонке возле кнопки «Магазин» клавишу «Активировать код». Вставить из буфера обмена скопированный ранее ключ и активировать его.

После активации Золотые Орлы, Серебряные Львы, техника или инвентарь будут почти сразу зачислены на баланс аккаунта. Их можно использовать для игры и покупки внутриигровых предметов.