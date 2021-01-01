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2 оценки поставлены средняя 5

Промокоды и скидки Вар Тандер | Март 2021

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Посетить War Thunder
Контакты War Thunder

Юридический адрес:
Gaijin Entertainment LLP Снежная 26, 7 этаж, БЦ "Снежная, 26" г. Москва 129323, Россия

Электронная почта:
egals@gaijinent.com

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

Бери с собой друзей!

Поделитесь личной игровой ссылкой в социальных сетях с друзьями и получите бонус! При регистрации по ссылке можно получить на счет до 2500 золотых орлов. Это зависит от уровня ранга товарища, к примеру, за III ранг 500 золотых орлов "прилетят" на счёт моментально! Помимо этого, кажд ... ый приглашенный игрок получит 50 золотых орлов. Играйте вместе, зарабатывайте очки вместе!


Посетить War Thunder
Контакты War Thunder

Юридический адрес:
Gaijin Entertainment LLP Снежная 26, 7 этаж, БЦ "Снежная, 26" г. Москва 129323, Россия

Электронная почта:
egals@gaijinent.com

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
МТС
book24
Буквоед
Reg.ru
Издательство МИФ
World of Warships
Warface
Warframe

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Специальные предложения от War Thunder

Как использовать промокоды и акционные купоны в War Thunder

Как использовать промокоды и акционные купоны в War Thunder

Первая возможность использовать промокод у игрока появляется на этапе создания учетной записи. После ввода личных данных и регистрации происходит перенаправление на страницу ввода активационного кода. Его можно купить в магазине игры, получить бесплатно в подарок от друга или найти у информационных партнеров (например, на этой странице). После введения промокода на баланс учетной записи будут зачислены Золотые Орлы или Серебряные Львы (это внутриигровые валюты) и/или предметы инвентаря, техника и т. д.

Для уже зарегистрированных ранее игроков доступен ввод кода купона на главной странице официального сайта игры. Для этого нужно выполнить следующие манипуляции:

  1. Кликнуть по кнопке акции на странице, чтобы скопировать промокод и запустить переадресацию на сайт игры War Thunder.

  2. Авторизоваться (если нужно) и найти в правой колонке возле кнопки «Магазин» клавишу «Активировать код».

  3. Вставить из буфера обмена скопированный ранее ключ и активировать его.

После активации Золотые Орлы, Серебряные Львы, техника или инвентарь будут почти сразу зачислены на баланс аккаунта. Их можно использовать для игры и покупки внутриигровых предметов.

Оплата игровых покупок в Вар Тандер

Оплата игровых покупок в Вар Тандер

Для покупки внутриигровой валюты, премиум-аккаунта, техники и других продуктов используются следующие платежные инструменты:

  • банковские карты Visa, MasterCard, Мир;

  • электронные кошельки Яндекс.Деньги, QIWI, WebMoney;

  • мобильные платежи с баланса сотового номера;

  • системы онлайн-платежей PayPal, CyberPlat;

  • терминалы самообслуживания;

  • криптовалюты.

Полный список доступных инструментов оплаты зависит от места расположения игрока. После совершения платежа покупка зачисляется на баланс War Thunder почти мгновенно, сразу после обработки транзакции. При оплате ввод промокодов недоступен, их нужно применять заблаговременно.

War Thunder: интернет-магазин для поклонников игры

War Thunder: интернет-магазин для поклонников игры

Боевой симулятор War Thunder – это онлайн-MMO разработка Gaijin Entertainment, посвященная наземным, воздушным и морским баталиям. Период – от Второй мировой до наших дней. В игре доступны традиционный многопользовательский режим сражения против других игроков, одиночные и кооперативные миссии против управляемого компьютером противника и сражения, реконструирующие ход реальных исторических битв. Игра отличается отсутствием привычных очков HP (вместо них интеллектуальная система повреждения), красочной реалистичной графикой и большим выбором техники. Имеется более 1500 боевых единиц, среди которых танки, самолеты, вертолеты и морские суда.

Игра War Thunder доступна на платформах Windows, Xbox и PlayStation. Она бесплатна и распространяется по модели free 2 play. Для участия не нужно тратить деньги, но возможность их вложения (донат) присутствует. Вкладывая средства, можно ускорить прокачку учетной записи для открытия новой техники и возможностей, покупать специальное снаряжение и инвентарь. Чтобы получать их со скидкой или вообще бесплатно, можно использовать промокоды и акционные купоны. Коды, актуальные в настоящее время, публикуются на этой странице. Они доступны всем посетителям и регулярно обновляются по мере окончания акций и появления новых.

Частые скидки и спецпредложения в War Thunder

Частые скидки и спецпредложения в War Thunder

Чтобы привлечь игроков, Вар Тандер регулярно обновляет акционный список, устраивая распродажи по разным поводам:

  • день рождения игры и важные события в ее истории;

  • всеобщие праздники вроде Нового года или Дня Победы;

  • выход обновлений и пополнение парка игровой техники новыми единицами;

  • даты исторических военных событий, битв и т. д.

Регулярно доступны скидки за крупные покупки. Например, заказывая пакет сразу из 5, 10 или 25 тысяч Золотых Орлов, игрок получает дисконт от 25 %, по сравнению с тем, если бы он покупал произвольное количество монет.

Больше скидок и бонусов в War Thunder без использования промокодов

Больше скидок и бонусов в War Thunder без использования промокодов

Чтобы улучшить геймплей, ускорить прокачку техники и экипажей для участия в интересных битвах, разработчики предлагают большой выбор товаров в магазине:

  • Премиум-аккаунт.  Покупка премиума удваивает количество очков исследования, получаемых в награду за бои, увеличивает на 50 или 100 % (в зависимости от режима) количество Серебряных Львов, добавляет слоты для наклеек. Это позволяет прокачивать аккаунт и технику гораздо быстрее, открывая новые опции. Чем больше срок действия премиум-аккаунта покупается за раз – тем дешевле обойдется каждый день игры с ним.

  • Игровые наборы. В состав пакетов входят Золотые Орлы, Серебряные Львы, танки, самолеты, вертолеты, корабли, эмблемы, дни премиума, наклейки и другие товары. В магазине представлены постоянные (вроде «Наборов новобранца») и акционные комплекты, доступные ограниченное время. Покупка набора оптом позволяет существенно уменьшить расходы в сравнении с приобретением каждого товара отдельно.

  • Премиум-техника. Техника класса премиум – это боевые машины, которые недоступны для получения и прокачки при обычной бесплатной игре. Они не дают игровых преимуществ, но зато позволяют быстрее зарабатывать Серебряных Львов и очки прокачки для ускорения развития аккаунта.

Использование спецпредложений в сочетании с промокодами и акционными или скидочными купонами позволяет игрокам War Thunder уменьшать объемы доната, не теряя в объемах получаемого контента. Без этого тоже можно играть, не уступая в потенциале «платным» конкурентам, но с премиумом и особыми танками или самолетами становится интереснее.

Часто задаваемые вопросы про War Thunder

★ Как получить промокоды в War Thunder?

Необходимо зайти на страницу War Thunder и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод War Thunder?

Чтобы воспользоваться промокодом от War Thunder необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от War Thunder доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 10

★ Все ли предложения War Thunder актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения War Thunder.

★ Почему стоит использовать купоны War Thunder?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды War Thunder

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаПолучите 5000 золотых орлов с промокодом Вар Тандерне требуется
СкидкаБесплатное обучение для быстрой прокачке в игре по промокоду War Thunderне требуется
СкидкаБесплатный доступ к урокам и советам по промокоду War Thunderне требуется
СкидкаВ игровом магазине появились наборы редких декалей - успей получитьне требуется
СкидкаПройди простую регистрацию и начинай играть совершенно бесплатноне требуется
СкидкаВсего 259 рублей стартовый набор СШАне требуется

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