Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Промокоды и скидки Викиум | Март 2021

Развивайте свою память и получайте выгоду с нами. Актуальных купонов: 13

500Р
на ВСЁ

Промокод
Эксклюзив
Викиум купоны на скидку 500 рублей на ВСЁ
Истекает через 289 дней

6000Р
купон

Скидка
Викиум промокод на скидку 6000 рублей на комплект Брейн-фитнес
Истекает через 28 дней

300Р
купон

Промокод
Промокод Викиум дарит 300 рублей на счет всем пользователям

Использовать полученный бонус можно в течение 3-х дней после зачисления. Не действует на бесплатный доступ и для минимального тарифа на месяц.

Истекает через 45 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Тесты на профориентацию бесплатно
Истекает через 177 дней

4990Р
купон

Скидка
Всего 4990 рублей 16 курсов для саморазвития
Истекает через 2 дня

1500Р
купон

Скидка
Дисконт 1500 рублей на курс "Детоксикация мозга"
Истекает через 2 дня

85%
купон

Скидка
Тариф Ultra с выгодой до 85%
Истекает через 2 дня

990Р
купон

Скидка
Купите онлайн-интенсив "Эффективное общение" всего за 990 рублей
Истекает через 2 дня

500Р
купон

Скидка
Курс "100 имен за 30 минут" с выгодой 500 рублей
Истекает через 2 дня

1690Р
купон

Скидка
Всего 1690 рублей программы развития для повышения личной продуктивности
Истекает через 30 дней

1490Р
купон

Скидка
Купите курс "Скорочтение" всего за 1490 рублей
Истекает через 30 дней

1490Р
на ВСЁ

Скидка
Купите любой курс по цене 1490 рублей
Истекает через 15 дней

Беспл
подарок

Скидка
Дарим второй год премиум-доступа при покупке первого
Истекает через 45 дней

500Р
на ВСЁ

Промокод
Эксклюзив
Викиум купоны на скидку 500 рублей на ВСЁ
Истекает через 289 дней

300Р
купон

Промокод
Промокод Викиум дарит 300 рублей на счет всем пользователям

Использовать полученный бонус можно в течение 3-х дней после зачисления. Не действует на бесплатный доступ и для минимального тарифа на месяц.

Истекает через 45 дней

6000Р
купон

Скидка
Викиум промокод на скидку 6000 рублей на комплект Брейн-фитнес
Истекает через 28 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Тесты на профориентацию бесплатно
Истекает через 177 дней

4990Р
купон

Скидка
Всего 4990 рублей 16 курсов для саморазвития
Истекает через 2 дня

1500Р
купон

Скидка
Дисконт 1500 рублей на курс "Детоксикация мозга"
Истекает через 2 дня

85%
купон

Скидка
Тариф Ultra с выгодой до 85%
Истекает через 2 дня

990Р
купон

Скидка
Купите онлайн-интенсив "Эффективное общение" всего за 990 рублей
Истекает через 2 дня

500Р
купон

Скидка
Курс "100 имен за 30 минут" с выгодой 500 рублей
Истекает через 2 дня

1690Р
купон

Скидка
Всего 1690 рублей программы развития для повышения личной продуктивности
Истекает через 30 дней

1490Р
купон

Скидка
Купите курс "Скорочтение" всего за 1490 рублей
Истекает через 30 дней

1490Р
на ВСЁ

Скидка
Купите любой курс по цене 1490 рублей
Истекает через 15 дней

Беспл
подарок

Скидка
Дарим второй год премиум-доступа при покупке первого
Истекает через 45 дней

Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам


Похожие промокоды

Нетология

-50%

Акция

Курсы Нетологии с экономией до 50%

Столото

/

Акция

Купи билет лотереи Специгра от 25 рублей и получи шанс выиграть крутой гаджет

Лабиринт

-65%

Акция

Сувениры и рамки с выгодой до 65%

Skillbox

-1750Р

Акция

Курс "Продвижение в Instagram" всего за 1750 рублей в месяц

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

500р
на ВСЕ

Промокод
Викиум промокод на скидку 500 рублей на ВСЁ

500Р
купон

Промокод
Промокод Викиум дарит 500 рублей на баланс

Промокод действует 5 дней после активации

400Р
на ВСЁ

Промокод
Викиум купоны на скидку 400 рублей на все продукты в Викиум

2500Р
купон

Скидка
Викиум промокод на скидку 2500 рублей при покупке курса для развития логики

300Р
купон

Промокод
Промокод Викиум зачислит на баланс 300 рублей

3500Р
купон

Скидка
Викиум промокод: -3500 рублей на курс "Думай как предприниматель"

Популярные магазины

1 урок бесплатно на курсы Wikium

Оплачивайте целый курс от Wikium и получайте 1 урок бесплатно. Весь список курсов, участвующих в акции, представлен на сайте онлайн-платформы в разделе «Курсы» и отмечен специальным значком. В акции присутствуют курсы по разным направлениям: развитие памяти, внимания, творческого мы ... шления, целеполагания и другие.


Посетить Викиум
Контакты Викиум

Электронная почта:
support@wikium.ru

Телефон:
+7 (495) 133 86 63

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
book24
Буквоед
Издательство МИФ
Нетология

Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

1 урок бесплатно на курсы Wikium

Оплачивайте целый курс от Wikium и получайте 1 урок бесплатно. Весь список курсов, участвующих в акции, представлен на сайте онлайн-платформы в разделе «Курсы» и отмечен специальным значком. В акции присутствуют курсы по разным направлениям: развитие памяти, внимания, творческого мы ... шления, целеполагания и другие.


Посетить Викиум
Контакты Викиум

Электронная почта:
support@wikium.ru

Телефон:
+7 (495) 133 86 63

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
book24
Буквоед
Издательство МИФ
Нетология

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Викиум

Подробнее о Wikium

Подробнее о Wikium

С 2013 года российский проект Викиум помогает развивать мышление, логику и ум в целом. Уже в первый месяц работы проекта к нему присоединилось около 100 человек, что приносило прибыль около 15 тыс. рублей в месяц. Со временем компания расширила ассортимент предлагаемых тренажеров и вышла на мировой уровень.

Посетителям сегодня предлагаются множественные продукты, включая индивидуальные программы. Чтобы привлечь внимание к своим продуктам, платформа улучшает функционал, проводит промоакции и раздает скидки.

Как применить промокод на платформе Викиум

Как применить промокод на платформе Викиум

Компания предлагает купоны на скидку при покупке платных пакетов услуг. На нашем сайте представлены действующие коды и акции. В последнем случае для того, чтобы получить скидку, достаточно перейти по ссылке и ознакомиться с условиями предложения. Но для применения промокода нужно выполнить дополнительные действия:

  1. Выбрать купон и открыть его.

  2. Перейти на сайт Викиума.

  3. Авторизоваться и ответить на вопросы системы для подбора оптимальной программы.

  4. Перейти в личный кабинет и нажать «Получить премиум».

  5. Нажать «Ввести промокод» под таблицей с выбором пакетов услуг.

  6. Подтвердить ввод и завершить оформление заказа.

Промокод можно активировать и в личном кабинете. Для этого после авторизации перейдите в свой профиль, найдите поле для ввода и вставьте туда номер. На этой странице сайта можно скопировать скидочные купоны, доступные всем пользователям, но некоторые скидки можно получить, только выполнив определенные действия. Например, в системе иногда появляются скидки на первый заказ, они рассылаются авторизованным пользователям — на почту или системным сообщением. В таком случае нужно будет скопировать цифро-буквенную комбинацию и использовать ее по описанной выше инструкции.

Как покупать в Викиум по сниженной цене

Как покупать в Викиум по сниженной цене

  • Скидки. Платформа проводит распродажи, в рамках которых посетители могут получить больше продуктов по сниженной цене. Скидками празднуются важные даты для компании и некоторые календарные праздники. Следить за снижением цен на услуги платформы можно на этой странице.

  • Акции. В рамках акционных предложений со всеми актуальными акциями, которые сейчас проходят в Викиум, тоже можно ознакомиться на данной странице сайта. Здесь также перечислены условия участия и преимущества, которые за это можно получить. Часто предметом акций становятся курсы и отдельные программы, а иногда — весь платный контент.

  • Купоны. С использованием промокодов цену доступа к контенту можно снизить на 10 % и более. Компания раздает коды купонов своим партнерам, корпоративным и постоянным клиентам. Все предложения платформы мы собрали на этой странице сайта. Здесь можно выбрать код, который действует на определенную программу или, например, на первую покупку. После копирования цифро-буквенную комбинацию нужно применить по инструкции.

  • Социальные сети. Присоединившись к компании в социальных сетях, можно следить за новостями и анонсами акций. В группах размещаются эксклюзивные предложения, доступные только подписчикам, часто встречаются интересные  возможности снизить цену.

  • Индивидуальные предложения. Иногда организаторы рассылают участникам системы индивидуальные предложения — промокоды, скидку с ограниченным периодом действия и другие поощрения за активность на сайте.

  • Кешбэк. За каждую покупку сервис начисляет баллы, которые используются для других покупок. Баланс отображается в личном кабинете.

  • Подарки. При оплате пакетов услуг можно получить подарки, например удвоение периода доступа к курсам, премиум-аккаунту и пр.

Ассортимент контента со скидкой на сайте Викиум

Ассортимент контента со скидкой на сайте Викиум

На сайте предлагаются курсы, вебинары и занятия с куратором, направленные на развитие когнитивных способностей. Для эффективности задействованы специальные тренажеры и искусственный интеллект, который ежедневно обновляет программу обучения в зависимости от успехов, достигнутых ранее.

Наиболее востребованными продуктами в Викиуме остается премиум-доступ, при покупке которого можно использовать промокод, а также курсы по направлениям:

  • критическое мышление;

  • дедукция;

  • эмоциональный интеллект;

  • скорочтение;

  • развитие внимания;

  • творческое мышление;

  • общение;

  • профессиональный рост.

Пользователям доступны специальные нейротренажеры. Сейчас их более 50, и этот список постоянно пополняется. В основе эффективности программ лежат научные знания. Это работы выдающихся ученых, посвященные пространственной памяти, вниманию, восприятию, смысловому запоминанию, мнемотехнике и другим приемам. Благодаря запатентованной технике занятий процесс обучения остается интересным и эффективным день ото дня, а промокоды делают курсы доступными.

Оплата в Wikium

Оплата в Wikium

Платежи проводятся через защищенное соединение, что исключает кражу данных. Оплатить любой из выбранных продуктов можно онлайн. Для этого подойдут такие платежные инструменты:

  • банковская карта;

  • Сбербанк Онлайн;

  • Яндекс.Деньги;

  • QIWI Wallet;

  • WebMoney;

  • Альфа-Клик;

  • Google Pay;

  • PayPal.

В Викиуме пользователей ждет разнообразие учебного процесса и методики, делающие занятия эффективными и интересными.

Часто задаваемые вопросы про Викиум

★ Как получить промокоды в Викиум?

Необходимо зайти на страницу Викиум и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Викиум?

Чтобы воспользоваться промокодом от Викиум необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Викиум доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 13

★ Все ли предложения Викиум актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Викиум.

★ Почему стоит использовать купоны Викиум?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Викиум

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодВикиум купоны на скидку 500 рублей на ВСЁWHI***
СкидкаВикиум промокод на скидку 6000 рублей на комплект Брейн-фитнесне требуется
ПромокодПромокод Викиум дарит 300 рублей на счет всем пользователямPRO***
СкидкаТесты на профориентацию бесплатноне требуется
СкидкаВсего 4990 рублей 16 курсов для саморазвитияне требуется
СкидкаДисконт 1500 рублей на курс "Детоксикация мозга"не требуется
СкидкаТариф Ultra с выгодой до 85%не требуется
СкидкаКупите онлайн-интенсив "Эффективное общение" всего за 990 рублейне требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.