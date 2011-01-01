Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Коды и бонус коды World Of Warships | Март 2021

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1 оценка поставлена средняя 5

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Посетить World of Warships
Контакты World of Warships

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
ЛитРес
Лабиринт
МТС
book24
Буквоед
Tele2
Reg.ru
Издательство МИФ

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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от World of Warships

Интернет-магазин World Of Warships

Интернет-магазин World Of Warships

Игру World Of Warships анонсировали еще в 2011 году, но выпущена она была только в 2015-м. Ждать пришлось не зря. Разработчики из Wargaming.net создали качественный симулятор исторических морских сражений, завоевавший миллионы поклонников во всем мире. 

Тематика Первой и Второй мировых войн оказалась весьма актуальной. По данным 2020 года среднемесячная международная аудитория игроков составляет свыше 1 млн человек. В странах СНГ «Мир военных кораблей» особенно популярен. В 2018-м игра заняла четвертое место в России по доходности в сегменте ПК. Здесь есть все, что нужно геймеру: реалистичная графика, продуманная игровая механика, удобный интерфейс и, конечно, атмосфера. 

При такой популярности появление интернет-магазина было лишь делом времени. Помимо продажи игровых услуг, на сайте Wargaming.net регулярно проводят акции и ивенты, дарят промокоды на скидки.

Как воспользоваться купоном для World Of Warships

Как воспользоваться купоном для World Of Warships

Играть в World Of Warships можно бесплатно. Также существует премиум-подписка за деньги. В РПГ есть возможность покупать за рубли дополнительные модули для модернизации флота, флажные сигналы и сами корабли. В игре есть инвайт-код на первую покупку. Это значит, что использовать его можно один раз при регистрации аккаунта. Чтобы воспользоваться промокодом, нужно:

  • Выбрать купон из списка и перейти на страницу игры.

  • Заполнить форму регистрации с указанием электронной почты, имени в игре, пароля.

  • Ввести номер в специальную графу.

Для уже открытых аккаунтов на нашем портале тоже есть скидочные купоны и акции, которые будут доступны сразу после перехода на сайт.

Экономия в World Of Warships

Экономия в World Of Warships

В «Мире военных кораблей» есть несколько возможностей снизить затраты. Сама игра находится в бесплатном доступе уже несколько лет. Можно оформить подписку на премиум-аккаунт или же отдельно покупать боевые ресурсы для своей эскадры. Основные способы снижения затрат в игре:

  • Бесплатный доступ. За каждый пройденный бой игрок получает опыт и кредиты. Накопленный опыт дает доступ к ранее закрытым модулям и кораблям. Кредиты являются эквивалентом валюты, с кодом купона можно экономить и на них. При покупке модификации для кораблей улучшаются их характеристики. Например, исследованная система управления огнем второй модификации дает прибавку к дальности стрельбы в 10 % для орудий главного калибра. За кредиты можно покупать как корабли, так и ресурсы.

  • Акции и скидки World Of Warships. Во время акций можно заработать больше ресурсов для наращивания боевой мощи.

  • Промокоды. Отслеживая акции, можно открывать корабли и дополнительные модули для их модернизации. За купон легко получить дополнительный опыт и кредиты. Величина скидок по промокоду в среднем варьируется в диапазоне от 15 до 20 %.

  • Специальные предложения. На 17 сентября (день World Of Warships) и 28 июля (День Военно-Морского Флота) разработчики традиционно проводят акции, раздают промокоды и подарки игрокам.

  • Мероприятия. Иногда разработчики проводят конкурсы, такие как «Лучший бой», пополняют контент, разыгрывают промокоды между игроками.

Какие товары есть в World Of Warships

Какие товары есть в World Of Warships

В «Ворлд Оф Варшипс» игрок имеет доступ ко многим реально существовавшим моделям кораблей времен Первой и Второй мировых войн и даже незавершенным прототипам. Например, в игре доступен недостроенный линкор «Советский Союз», известный как проект № 23, и британский линкор «Конкерор».

В начале игры нужно выбрать нацию из числа имевших флот во время разыгрываемых событий. От этого зависят и модели доступных кораблей. Например, играя за Британию, на старте вы получите шлюп «BlackSwon», за немцев — крупную бронированную канонерскую лодку «Hermelin». Между нациями много отличий, но акции и промокоды распространяются на всех игроков, независимо от выбранных игровых параметров.

В игре доступны корабли таких классов, как эсминцы, крейсеры, авианосцы и линкоры. Большинство моделей уже вошли в историю, но некоторые действуют до сих пор. Доступность классов зависит от истории флота страны. Например, играя за флот Советского Союза, нельзя развивать класс авианосцев, в битве за Италию сегодня доступны только крейсеры.

За каждое пройденное сражение игрок получает баллы опыта и копит кредиты. В игре есть корпоративный, ранговый и случайный бой. Последний занимает первое место по популярности за счет количества получаемых кредитов и большего опыта. За кредиты в World Of Warships можно покупать модули модификации и развития, необходимые для улучшения боевых характеристик своих кораблей.

Также можно участвовать в специальных операциях и клановых сражениях. Тренировочные сражения помогут повысить боевые навыки, улучшить игровые способности и ознакомиться с тактико-техническими характеристиками флота. Игра погружает в мир морских сражений. Доступны реалистичные виды портов, существовавшие в действительности корабли и военные миссии. По промокоду открыт доступ к базе знаний военных кораблей и игры этого мира.

Оплата World Of Warships

Оплата World Of Warships

Доступ к этому игровому миру бесплатен, но корабельный премиум-аккаунт дает на 65 % больше опыта и на 50 % больше кредитов за каждую пройденную битву. Иногда с кредитами суммируются и промокоды. Можно купить опыт и кредиты за реальные деньги, не зарабатывая в игре. Оплатить покупку можно онлайн, с использованием кошельков электронных валют или банковской карты. Перед оплатой примените бонус на первый заказ или другие предложения. Ознакомиться со всеми способами оплаты можно в своем игровом профиле.

Часто задаваемые вопросы про World of Warships

★ Как получить промокоды в World of Warships?

Необходимо зайти на страницу World of Warships и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод World of Warships?

Чтобы воспользоваться промокодом от World of Warships необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от World of Warships доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 33

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Наши специалисты отбирают только действующие предложения World of Warships.

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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды World of Warships

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СкидкаМинус 20% на 25 премиум контейнеров Viva la Franceне требуется
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СкидкаС купоном World of Warships не пропусти скидку 35% на набор Путешествие на Запад Армадане требуется
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