Интернет-магазин World Of Warships

Игру World Of Warships анонсировали еще в 2011 году, но выпущена она была только в 2015-м. Ждать пришлось не зря. Разработчики из Wargaming.net создали качественный симулятор исторических морских сражений, завоевавший миллионы поклонников во всем мире.

Тематика Первой и Второй мировых войн оказалась весьма актуальной. По данным 2020 года среднемесячная международная аудитория игроков составляет свыше 1 млн человек. В странах СНГ «Мир военных кораблей» особенно популярен. В 2018-м игра заняла четвертое место в России по доходности в сегменте ПК. Здесь есть все, что нужно геймеру: реалистичная графика, продуманная игровая механика, удобный интерфейс и, конечно, атмосфера.

При такой популярности появление интернет-магазина было лишь делом времени. Помимо продажи игровых услуг, на сайте Wargaming.net регулярно проводят акции и ивенты, дарят промокоды на скидки.