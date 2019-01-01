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Gold Apple – сеть парфюмерных супермаркетов отличающихся от своих конкурентов высоким уровнем обслуживания, широким и разнообразным ассортиментом, в котором вы найдете оригинальные товары, выгодную ценовую политику и дополнительные способы экономии. Ииспользуя промокод на скидку Go ... lden apple экономия достигает до 70%. На полках магазина размещен спектр товаров, необходимый для поддержания красоты и ухода и отвечающий потребностям каждого клиента. Концепция Парфюмерного супермаркета «Золотое яблоко» – это сочетание ассортимента парфюмерии и косметики мировых брендов, популярных качественных производителей, а также разнообразный выбор бытовой химии, средств по уходу за домом и аксессуаров, представленных в роскошных современных интерьера.
Юридический адрес:
г. Москва, Ярцевская, 19, ТЦ Кунцево Плаза
Электронная почта:
development@goldapple.ru
Телефон:
2019 8 800 770 7021
Соц. сети:
10 оценок поставлено средняя 4.5
Gold Apple – сеть парфюмерных супермаркетов отличающихся от своих конкурентов высоким уровнем обслуживания, широким и разнообразным ассортиментом, в котором вы найдете оригинальные товары, выгодную ценовую политику и дополнительные способы экономии. Ииспользуя промокод на скидку Go ... lden apple экономия достигает до 70%. На полках магазина размещен спектр товаров, необходимый для поддержания красоты и ухода и отвечающий потребностям каждого клиента. Концепция Парфюмерного супермаркета «Золотое яблоко» – это сочетание ассортимента парфюмерии и косметики мировых брендов, популярных качественных производителей, а также разнообразный выбор бытовой химии, средств по уходу за домом и аксессуаров, представленных в роскошных современных интерьера.
Юридический адрес:
г. Москва, Ярцевская, 19, ТЦ Кунцево Плаза
Электронная почта:
development@goldapple.ru
Телефон:
2019 8 800 770 7021
Соц. сети:
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Gold Apple — пример качества и доступности в одной упаковке. В дополнение к промокодам магазин проводит акции и распродажи. Способы снизить цену товара:
Промоакции. В постоянном разделе «Акции» можно найти действующие предложения. В них участвуют многие бренды парфюмерии и косметики, перечень предложений постоянно обновляется. Скидочные купоны в таком случае применяются автоматически — цена в каталоге уже отображена с учетом скидки.
Распродажи. В интернет-магазине «Золотое яблоко» есть раздел «Распродажа», куда попадают товары по сниженной цене. Экономия в таком случае доходит до нескольких тысяч рублей. Раздел постоянно пополняется товарами, которые можно легко сортировать по назначению, возрастной категории и другим критериям.
Подписка на обновления. За такую подписку можно получить скидку на первый заказ. Для этого нужно ввести адрес электронной почты в соответствующее поле на сайте и нажать «Подписаться». Вскоре придет придет письмо с подарком на первую покупку. Также пользователь будет получать уведомления с интересными предложениями, анонсами акций и распродаж.
Подарки. В рамках некоторых акций можно получить от магазина приятные подарки. Это средства для ухода за кожей, декоративная косметика и другие продукты. Чем больше заказов, тем больше шансов получить подарки от «Золотого яблока».
Бесплатная доставка. В магазине время от времени появляются промокоды на доставку. Активировав предложение, покупатель получит свою посылку бесплатно — транспортные расходы возьмет на себя компания.
На этой странице перечислены актуальные акции компании. Чтобы получить скидку, достаточно перейти на сайт продавца по ссылке и выбрать товары. Бесплатные коды купонов снижают цену на процент от суммы заказа.
Чтобы использовать промокод, выберите предложение и нажмите на него. Произойдет автоматический переход в интернет-магазин. Изучите товар, нажмите кнопку «Добавить в корзину» и перейдите к оформлению заказа. В корзине появится поле для введения промокода. Вставьте туда цифро-буквенную комбинацию.
В правой части формы загорится стрелка, которую нужно нажать для активации кода. Отобразится новая цена с учетом скидки по промокоду. Если же необходимо заменить комбинацию на другую, нажмите «крестик» и введите новый код.
Порой, чтобы получить купоны, нужно выполнить дополнительные действия. Например, магазин может предлагать скидки для оформивших подписку. Для этого нужно ввести адрес электронной почты и другую информацию, а затем использовать полученный в письме промокод.
Компания «Золотое яблоко» основана в Екатеринбурге. Сегодня это крупная сеть розничных парфюмерных магазинов, открытых в шести российских городах. В этих заведениях работает более 2,5 тыс. сотрудников.
Сеть предлагает большой выбор косметических продуктов для красоты и здоровья. Активно развивая наземные точки, бренд не забывает и про онлайн-продажи. В интернет-магазине компании Gold Apple представлено более 500 брендов. Здесь действует комплексная бонусная система, постоянно проводятся акции, дарятся промокоды на скидки.
Продукция магазина – это качество и разнообразие. Есть и проверенные бренды, и новинки рынка. Удобный интерфейс сайта позволит легко сориентироваться в каталоге. Наибольшим спросом пользуются средства для ухода и декоративная косметика. На пике популярности сегодня продукты южнокорейских и других популярных брендов. Эти категории товаров чаще попадают на распродажу, на них действуют промокоды. Акции постоянно меняются, поэтому скидки могут быть на любые товары сайта «Золотого яблока».
Средства первой необходимости — хозяйственные средства, товары для дома, аксессуары.
Для мужчин — мужские гигиенические средства.
Профессиональный уход дома — средства для коррекции фигуры, массажа, отбеливания зубов, ламинирования волос и др.
Азия — товары брендов азиатских стран — маски-зверюшки, пилинги, патчи и пр.
Макияж, уход, средства для волос, аптечная косметика, техника красота и здоровье, парфюмерия и другое.
Отдельно можно просмотреть новинки, акции и распродажи, а также категорию «Клиентские дни». Удобные фильтры помогут подобрать продукт по цене, бренду и другим критериям.
В интернет-магазине можно оплатить заказ на сайте после применения промокода или при получении. Наличные принимают при курьерской доставке, в почтовых отделениях и пунктах выдачи заказов. За наложенный платеж взимается комиссия от 1,5 до 5 % стоимости заказа (апрель 2020).
Онлайн-оплата возможна картой любого банка. Сам платеж проходит через авторизационный сервер платежных систем MasterCard, VISA, Maestro. При таком способе оплаты покупатель может рассчитывать на скидку — иногда в магазине действует акция, когда цена заказа при онлайн-оплате снижается.
После выбора формы расчета нужно определить вариант доставки. Возможна перевозка транспортными компаниями СДЭК, Top Delivery, «Маршрут», PickPoint, Boxberry, «Почта России». Можно также забрать свой заказ из постаматов и пунктов выдачи, выбрав ближайший адрес. Проверить актуальные способы доставки и оплаты можно на сайте продавца.
Необходимо зайти на страницу Золотое яблоко и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Золотое яблоко необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 15
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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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