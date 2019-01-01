Как использовать купон «Золотого яблока»

На этой странице перечислены актуальные акции компании. Чтобы получить скидку, достаточно перейти на сайт продавца по ссылке и выбрать товары. Бесплатные коды купонов снижают цену на процент от суммы заказа.

Чтобы использовать промокод, выберите предложение и нажмите на него. Произойдет автоматический переход в интернет-магазин. Изучите товар, нажмите кнопку «Добавить в корзину» и перейдите к оформлению заказа. В корзине появится поле для введения промокода. Вставьте туда цифро-буквенную комбинацию.

В правой части формы загорится стрелка, которую нужно нажать для активации кода. Отобразится новая цена с учетом скидки по промокоду. Если же необходимо заменить комбинацию на другую, нажмите «крестик» и введите новый код.

Порой, чтобы получить купоны, нужно выполнить дополнительные действия. Например, магазин может предлагать скидки для оформивших подписку. Для этого нужно ввести адрес электронной почты и другую информацию, а затем использовать полученный в письме промокод.